Node Pay (NC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Node Pay (NC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Node Pay (NC) teave Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network. Ametlik veebisait: https://www.nodepay.ai/ Valge raamat: https://docs.nodepay.ai/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE Ostke NC kohe!

Node Pay (NC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Node Pay (NC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 177.47M $ 177.47M $ 177.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.375 $ 0.375 $ 0.375 Kõigi aegade madalaim: $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 Praegune hind: $ 0.01918 $ 0.01918 $ 0.01918 Lisateave Node Pay (NC) hinna kohta

Node Pay (NC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Node Pay (NC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NC tokeni tokenoomikat, avastage NC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NC Kas olete huvitatud Node Pay (NC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NC MEXC-ist osta!

Node Pay (NC) hinna ajalugu NC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NC hinna ajalugu kohe!

NC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NC võiks suunduda? Meie NC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!