Rohkem infot NC

NC Hinnainfo

NC Valge raamat

NC Ametlik veebisait

NC Tokenoomika

NC Hinnaprognoos

NC Ajalugu

NC – ostujuhend

NC-usaldusraha valuutakonverter

NC Hetketurg

NC USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Node Pay logo

Node Pay hind(NC)

1 NC/USD reaalajas hind:

$0.01948
$0.01948$0.01948
-0.51%1D
USD
Node Pay (NC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:40:36 (UTC+8)

Node Pay (NC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01906
$ 0.01906$ 0.01906
24 h madal
$ 0.01981
$ 0.01981$ 0.01981
24 h kõrge

$ 0.01906
$ 0.01906$ 0.01906

$ 0.01981
$ 0.01981$ 0.01981

$ 0.4781783640298408
$ 0.4781783640298408$ 0.4781783640298408

$ 0.017991677025894173
$ 0.017991677025894173$ 0.017991677025894173

-0.31%

-0.51%

-14.68%

-14.68%

Node Pay (NC) reaalajas hind on $ 0.01948. Viimase 24 tunni jooksul NC kaubeldud madalaim $ 0.01906 ja kõrgeim $ 0.01981 näitab aktiivset turu volatiivsust. NCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4781783640298408 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017991677025894173.

Lüliajalise tootluse osas on NC muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel -14.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Node Pay (NC) – turuteave

No.1606

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

$ 87.81K
$ 87.81K$ 87.81K

$ 19.48M
$ 19.48M$ 19.48M

177.47M
177.47M 177.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,995,169.1402713
999,995,169.1402713 999,995,169.1402713

17.74%

SOL

Node Pay praegune turukapitalisatsioon on $ 3.46M $ 87.81K 24 tunnise kauplemismahuga. NC ringlev varu on 177.47M, mille koguvaru on 999995169.1402713. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.48M.

Node Pay (NC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Node Pay tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000999-0.51%
30 päeva$ +0.00045+2.36%
60 päeva$ -0.00634-24.56%
90 päeva$ -0.02192-52.95%
Node Pay Hinnamuutus täna

Täna registreeris NC muutuse $ -0.0000999 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Node Pay 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00045 (+2.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Node Pay 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NC $ -0.00634 (-24.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Node Pay 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02192 (-52.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Node Pay (NC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Node Pay hinnaajaloo lehte.

Mis on Node Pay (NC)

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Node Pay on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Node Pay investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Node Pay kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Node Pay ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Node Pay hinna ennustus (USD)

Kui palju on Node Pay (NC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Node Pay (NC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Node Pay nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Node Pay hinna ennustust kohe!

Node Pay (NC) tokenoomika

Node Pay (NC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Node Pay (NC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Node Pay osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Node Pay osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NC kohalike valuutade suhtes

1 Node Pay(NC)/VND
512.6162
1 Node Pay(NC)/AUD
A$0.0296096
1 Node Pay(NC)/GBP
0.0142204
1 Node Pay(NC)/EUR
0.016558
1 Node Pay(NC)/USD
$0.01948
1 Node Pay(NC)/MYR
RM0.0820108
1 Node Pay(NC)/TRY
0.7945892
1 Node Pay(NC)/JPY
¥2.86356
1 Node Pay(NC)/ARS
ARS$25.2657548
1 Node Pay(NC)/RUB
1.5527508
1 Node Pay(NC)/INR
1.7046948
1 Node Pay(NC)/IDR
Rp314.1935044
1 Node Pay(NC)/KRW
27.0553824
1 Node Pay(NC)/PHP
1.101594
1 Node Pay(NC)/EGP
￡E.0.9401048
1 Node Pay(NC)/BRL
R$0.105192
1 Node Pay(NC)/CAD
C$0.0268824
1 Node Pay(NC)/BDT
2.3656512
1 Node Pay(NC)/NGN
29.8772552
1 Node Pay(NC)/UAH
0.8027708
1 Node Pay(NC)/VES
Bs2.6298
1 Node Pay(NC)/CLP
$18.77872
1 Node Pay(NC)/PKR
Rs5.5182944
1 Node Pay(NC)/KZT
10.5466668
1 Node Pay(NC)/THB
฿0.6309572
1 Node Pay(NC)/TWD
NT$0.5849844
1 Node Pay(NC)/AED
د.إ0.0714916
1 Node Pay(NC)/CHF
Fr0.015584
1 Node Pay(NC)/HKD
HK$0.1523336
1 Node Pay(NC)/AMD
֏7.4464248
1 Node Pay(NC)/MAD
.د.م0.1751252
1 Node Pay(NC)/MXN
$0.3675876
1 Node Pay(NC)/PLN
0.0709072
1 Node Pay(NC)/RON
лв0.0841536
1 Node Pay(NC)/SEK
kr0.186034
1 Node Pay(NC)/BGN
лв0.0325316
1 Node Pay(NC)/HUF
Ft6.576448
1 Node Pay(NC)/CZK
0.407132
1 Node Pay(NC)/KWD
د.ك0.0059414
1 Node Pay(NC)/ILS
0.0656476
1 Node Pay(NC)/NOK
kr0.1985012
1 Node Pay(NC)/NZD
$0.0327264

Node Pay ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Node Pay võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Node Pay ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Node Pay kohta

Kui palju on Node Pay (NC) tänapäeval väärt?
Reaalajas NC hind USD on 0.01948 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NC/USD hind?
Praegune hind NC/USD on $ 0.01948. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Node Pay turukapitalisatsioon?
NC turukapitalisatsioon on $ 3.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NC ringlev varu?
NC ringlev varu on 177.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NC (ATH) hind?
NC saavutab ATH hinna summas 0.4781783640298408 USD.
Mis oli kõigi aegade NC madalaim (ATL) hind?
NC nägi ATL hinda summas 0.017991677025894173 USD.
Milline on NC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NC kauplemismaht on $ 87.81K USD.
Kas NC sel aastal kõrgemale ka suundub?
NC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:40:36 (UTC+8)

Node Pay (NC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NC/USD kalkulaator

Summa

NC
NC
USD
USD

1 NC = 0.01948 USD

Kauplemine: NC

NCUSDT
$0.01948
$0.01948$0.01948
-0.25%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu