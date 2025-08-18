Node Pay (NC) reaalajas hind on $ 0.01948. Viimase 24 tunni jooksul NC kaubeldud madalaim $ 0.01906 ja kõrgeim $ 0.01981 näitab aktiivset turu volatiivsust. NCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4781783640298408 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017991677025894173.
Lüliajalise tootluse osas on NC muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel -14.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Node Pay (NC) – turuteave
No.1606
$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M
$ 87.81K
$ 87.81K$ 87.81K
$ 19.48M
$ 19.48M$ 19.48M
177.47M
177.47M 177.47M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,995,169.1402713
999,995,169.1402713 999,995,169.1402713
17.74%
SOL
Node Pay praegune turukapitalisatsioon on $ 3.46M$ 87.81K 24 tunnise kauplemismahuga. NC ringlev varu on 177.47M, mille koguvaru on 999995169.1402713. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.48M.
Node Pay (NC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Node Pay tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000999
-0.51%
30 päeva
$ +0.00045
+2.36%
60 päeva
$ -0.00634
-24.56%
90 päeva
$ -0.02192
-52.95%
Node Pay Hinnamuutus täna
Täna registreeris NC muutuse $ -0.0000999 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Node Pay 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00045 (+2.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Node Pay 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NC $ -0.00634 (-24.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Node Pay 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02192 (-52.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Node Pay (NC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.
Node Pay on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Node Pay investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Node Pay kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Node Pay ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Node Pay hinna ennustus (USD)
Kui palju on Node Pay (NC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Node Pay (NC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Node Pay nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Node Pay (NC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Node Pay (NC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Node Pay osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Node Pay osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.