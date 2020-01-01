Nakamoto Games (NAKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nakamoto Games (NAKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nakamoto Games (NAKA) teave Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. Ametlik veebisait: https://www.nakamoto.games/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737 Ostke NAKA kohe!

Nakamoto Games (NAKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nakamoto Games (NAKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.86M $ 34.86M $ 34.86M Koguvaru: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Ringlev varu: $ 105.76M $ 105.76M $ 105.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.33M $ 59.33M $ 59.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.3296 $ 0.3296 $ 0.3296 Lisateave Nakamoto Games (NAKA) hinna kohta

Nakamoto Games (NAKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nakamoto Games (NAKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAKA tokeni tokenoomikat, avastage NAKA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NAKA Kas olete huvitatud Nakamoto Games (NAKA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NAKA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NAKA MEXC-ist osta!

Nakamoto Games (NAKA) hinna ajalugu NAKA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NAKA hinna ajalugu kohe!

NAKA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAKA võiks suunduda? Meie NAKA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAKA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!