$0.3559
$0.3559$0.3559
-0.50%1D
USD
Nakamoto Games (NAKA) reaalajas hinnagraafik
Nakamoto Games (NAKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3471
$ 0.3471$ 0.3471
24 h madal
$ 0.3604
$ 0.3604$ 0.3604
24 h kõrge

$ 0.3471
$ 0.3471$ 0.3471

$ 0.3604
$ 0.3604$ 0.3604

$ 7.00098225266129
$ 7.00098225266129$ 7.00098225266129

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-0.50%

-6.84%

-6.84%

Nakamoto Games (NAKA) reaalajas hind on $ 0.3557. Viimase 24 tunni jooksul NAKA kaubeldud madalaim $ 0.3471 ja kõrgeim $ 0.3604 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.00098225266129 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NAKA muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -0.50% 24 tunni vältel -6.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nakamoto Games (NAKA) – turuteave

No.688

$ 37.62M
$ 37.62M$ 37.62M

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 64.03M
$ 64.03M$ 64.03M

105.76M
105.76M 105.76M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

58.75%

MATIC

Nakamoto Games praegune turukapitalisatsioon on $ 37.62M $ 1.11M 24 tunnise kauplemismahuga. NAKA ringlev varu on 105.76M, mille koguvaru on 180000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.03M.

Nakamoto Games (NAKA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nakamoto Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001788-0.50%
30 päeva$ -0.013-3.53%
60 päeva$ +0.0488+15.90%
90 päeva$ -0.0679-16.03%
Nakamoto Games Hinnamuutus täna

Täna registreeris NAKA muutuse $ -0.001788 (-0.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nakamoto Games 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.013 (-3.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nakamoto Games 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAKA $ +0.0488 (+15.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nakamoto Games 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0679 (-16.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nakamoto Games (NAKA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nakamoto Games hinnaajaloo lehte.

Mis on Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Nakamoto Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nakamoto Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NAKA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nakamoto Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nakamoto Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nakamoto Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nakamoto Games (NAKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nakamoto Games (NAKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nakamoto Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nakamoto Games hinna ennustust kohe!

Nakamoto Games (NAKA) tokenoomika

Nakamoto Games (NAKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nakamoto Games (NAKA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nakamoto Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nakamoto Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NAKA kohalike valuutade suhtes

1 Nakamoto Games(NAKA)/VND
9,360.2455
1 Nakamoto Games(NAKA)/AUD
A$0.540664
1 Nakamoto Games(NAKA)/GBP
0.259661
1 Nakamoto Games(NAKA)/EUR
0.302345
1 Nakamoto Games(NAKA)/USD
$0.3557
1 Nakamoto Games(NAKA)/MYR
RM1.497497
1 Nakamoto Games(NAKA)/TRY
14.509003
1 Nakamoto Games(NAKA)/JPY
¥52.2879
1 Nakamoto Games(NAKA)/ARS
ARS$461.346457
1 Nakamoto Games(NAKA)/RUB
28.352847
1 Nakamoto Games(NAKA)/INR
31.127307
1 Nakamoto Games(NAKA)/IDR
Rp5,737.095971
1 Nakamoto Games(NAKA)/KRW
494.024616
1 Nakamoto Games(NAKA)/PHP
20.114835
1 Nakamoto Games(NAKA)/EGP
￡E.17.166082
1 Nakamoto Games(NAKA)/BRL
R$1.92078
1 Nakamoto Games(NAKA)/CAD
C$0.490866
1 Nakamoto Games(NAKA)/BDT
43.196208
1 Nakamoto Games(NAKA)/NGN
545.551318
1 Nakamoto Games(NAKA)/UAH
14.658397
1 Nakamoto Games(NAKA)/VES
Bs48.0195
1 Nakamoto Games(NAKA)/CLP
$342.8948
1 Nakamoto Games(NAKA)/PKR
Rs100.762696
1 Nakamoto Games(NAKA)/KZT
192.579537
1 Nakamoto Games(NAKA)/THB
฿11.48911
1 Nakamoto Games(NAKA)/TWD
NT$10.681671
1 Nakamoto Games(NAKA)/AED
د.إ1.305419
1 Nakamoto Games(NAKA)/CHF
Fr0.28456
1 Nakamoto Games(NAKA)/HKD
HK$2.781574
1 Nakamoto Games(NAKA)/AMD
֏135.969882
1 Nakamoto Games(NAKA)/MAD
.د.م3.197743
1 Nakamoto Games(NAKA)/MXN
$6.712059
1 Nakamoto Games(NAKA)/PLN
1.294748
1 Nakamoto Games(NAKA)/RON
лв1.536624
1 Nakamoto Games(NAKA)/SEK
kr3.396935
1 Nakamoto Games(NAKA)/BGN
лв0.594019
1 Nakamoto Games(NAKA)/HUF
Ft120.08432
1 Nakamoto Games(NAKA)/CZK
7.43413
1 Nakamoto Games(NAKA)/KWD
د.ك0.1084885
1 Nakamoto Games(NAKA)/ILS
1.198709
1 Nakamoto Games(NAKA)/NOK
kr3.624583
1 Nakamoto Games(NAKA)/NZD
$0.597576

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nakamoto Games kohta

Kui palju on Nakamoto Games (NAKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAKA hind USD on 0.3557 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAKA/USD hind?
Praegune hind NAKA/USD on $ 0.3557. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nakamoto Games turukapitalisatsioon?
NAKA turukapitalisatsioon on $ 37.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAKA ringlev varu?
NAKA ringlev varu on 105.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAKA (ATH) hind?
NAKA saavutab ATH hinna summas 7.00098225266129 USD.
Mis oli kõigi aegade NAKA madalaim (ATL) hind?
NAKA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NAKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAKA kauplemismaht on $ 1.11M USD.
Kas NAKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAKA hinna ennustust.
