Nakamoto Games (NAKA) reaalajas hind on $ 0.3557. Viimase 24 tunni jooksul NAKA kaubeldud madalaim $ 0.3471 ja kõrgeim $ 0.3604 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.00098225266129 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on NAKA muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -0.50% 24 tunni vältel -6.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nakamoto Games (NAKA) – turuteave
No.688
$ 37.62M
$ 37.62M
$ 1.11M
$ 1.11M
$ 64.03M
$ 64.03M
105.76M
105.76M
180,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000
58.75%
MATIC
Nakamoto Games praegune turukapitalisatsioon on $ 37.62M$ 1.11M 24 tunnise kauplemismahuga. NAKA ringlev varu on 105.76M, mille koguvaru on 180000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.03M.
Nakamoto Games (NAKA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nakamoto Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001788
-0.50%
30 päeva
$ -0.013
-3.53%
60 päeva
$ +0.0488
+15.90%
90 päeva
$ -0.0679
-16.03%
Nakamoto Games Hinnamuutus täna
Täna registreeris NAKA muutuse $ -0.001788 (-0.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nakamoto Games 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.013 (-3.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nakamoto Games 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAKA $ +0.0488 (+15.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nakamoto Games 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0679 (-16.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nakamoto Games (NAKA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.
Nakamoto Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nakamoto Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NAKA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Nakamoto Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nakamoto Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Nakamoto Games hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nakamoto Games (NAKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nakamoto Games (NAKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nakamoto Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nakamoto Games (NAKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nakamoto Games (NAKA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Nakamoto Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nakamoto Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
