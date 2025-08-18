Minati Coin (MNTC) reaalajas hind on $ 0.4241. Viimase 24 tunni jooksul MNTC kaubeldud madalaim $ 0.402 ja kõrgeim $ 0.4241 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 151.21370808400758 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005481894977823257.
Lüliajalise tootluse osas on MNTC muutunud +3.92% viimase tunni jooksul, +2.98% 24 tunni vältel -3.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Minati Coin (MNTC) – turuteave
No.1736
$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M
$ 378.79K
$ 378.79K$ 378.79K
$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M
6.28M
6.28M 6.28M
9,100,000
9,100,000 9,100,000
9,100,000
9,100,000 9,100,000
68.95%
BSC
Minati Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.66M$ 378.79K 24 tunnise kauplemismahuga. MNTC ringlev varu on 6.28M, mille koguvaru on 9100000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.86M.
Minati Coin (MNTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Minati Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.012272
+2.98%
30 päeva
$ -0.0732
-14.72%
60 päeva
$ -0.3569
-45.70%
90 päeva
$ -0.2075
-32.86%
Minati Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris MNTC muutuse $ +0.012272 (+2.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Minati Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0732 (-14.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Minati Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MNTC $ -0.3569 (-45.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Minati Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2075 (-32.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Minati Coin (MNTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.
Minati Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Minati Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MNTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Minati Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Minati Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Minati Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Minati Coin (MNTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Minati Coin (MNTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Minati Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Minati Coin (MNTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Minati Coin (MNTC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Minati Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Minati Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.