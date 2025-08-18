Rohkem infot MNTC

MNTC Hinnainfo

MNTC Valge raamat

MNTC Ametlik veebisait

MNTC Tokenoomika

MNTC Hinnaprognoos

MNTC Ajalugu

MNTC – ostujuhend

MNTC-usaldusraha valuutakonverter

MNTC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Minati Coin logo

Minati Coin hind(MNTC)

1 MNTC/USD reaalajas hind:

$0.4241
$0.4241$0.4241
+2.98%1D
USD
Minati Coin (MNTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:58:33 (UTC+8)

Minati Coin (MNTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.402
$ 0.402$ 0.402
24 h madal
$ 0.4241
$ 0.4241$ 0.4241
24 h kõrge

$ 0.402
$ 0.402$ 0.402

$ 0.4241
$ 0.4241$ 0.4241

$ 151.21370808400758
$ 151.21370808400758$ 151.21370808400758

$ 0.005481894977823257
$ 0.005481894977823257$ 0.005481894977823257

+3.92%

+2.98%

-3.20%

-3.20%

Minati Coin (MNTC) reaalajas hind on $ 0.4241. Viimase 24 tunni jooksul MNTC kaubeldud madalaim $ 0.402 ja kõrgeim $ 0.4241 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 151.21370808400758 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005481894977823257.

Lüliajalise tootluse osas on MNTC muutunud +3.92% viimase tunni jooksul, +2.98% 24 tunni vältel -3.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Minati Coin (MNTC) – turuteave

No.1736

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

$ 378.79K
$ 378.79K$ 378.79K

$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M

6.28M
6.28M 6.28M

9,100,000
9,100,000 9,100,000

9,100,000
9,100,000 9,100,000

68.95%

BSC

Minati Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.66M $ 378.79K 24 tunnise kauplemismahuga. MNTC ringlev varu on 6.28M, mille koguvaru on 9100000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.86M.

Minati Coin (MNTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Minati Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.012272+2.98%
30 päeva$ -0.0732-14.72%
60 päeva$ -0.3569-45.70%
90 päeva$ -0.2075-32.86%
Minati Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris MNTC muutuse $ +0.012272 (+2.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Minati Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0732 (-14.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Minati Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MNTC $ -0.3569 (-45.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Minati Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2075 (-32.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Minati Coin (MNTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Minati Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Minati Coin (MNTC)

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Minati Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Minati Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MNTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Minati Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Minati Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Minati Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Minati Coin (MNTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Minati Coin (MNTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Minati Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Minati Coin hinna ennustust kohe!

Minati Coin (MNTC) tokenoomika

Minati Coin (MNTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Minati Coin (MNTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Minati Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Minati Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MNTC kohalike valuutade suhtes

1 Minati Coin(MNTC)/VND
11,160.1915
1 Minati Coin(MNTC)/AUD
A$0.648873
1 Minati Coin(MNTC)/GBP
0.309593
1 Minati Coin(MNTC)/EUR
0.360485
1 Minati Coin(MNTC)/USD
$0.4241
1 Minati Coin(MNTC)/MYR
RM1.785461
1 Minati Coin(MNTC)/TRY
17.299039
1 Minati Coin(MNTC)/JPY
¥62.3427
1 Minati Coin(MNTC)/ARS
ARS$550.061941
1 Minati Coin(MNTC)/RUB
33.779565
1 Minati Coin(MNTC)/INR
37.112991
1 Minati Coin(MNTC)/IDR
Rp6,840.321623
1 Minati Coin(MNTC)/KRW
589.024008
1 Minati Coin(MNTC)/PHP
23.982855
1 Minati Coin(MNTC)/EGP
￡E.20.450102
1 Minati Coin(MNTC)/BRL
R$2.29014
1 Minati Coin(MNTC)/CAD
C$0.585258
1 Minati Coin(MNTC)/BDT
51.502704
1 Minati Coin(MNTC)/NGN
650.459134
1 Minati Coin(MNTC)/UAH
17.477161
1 Minati Coin(MNTC)/VES
Bs57.2535
1 Minati Coin(MNTC)/CLP
$408.8324
1 Minati Coin(MNTC)/PKR
Rs120.139048
1 Minati Coin(MNTC)/KZT
229.611981
1 Minati Coin(MNTC)/THB
฿13.723876
1 Minati Coin(MNTC)/TWD
NT$12.735723
1 Minati Coin(MNTC)/AED
د.إ1.556447
1 Minati Coin(MNTC)/CHF
Fr0.33928
1 Minati Coin(MNTC)/HKD
HK$3.316462
1 Minati Coin(MNTC)/AMD
֏162.116466
1 Minati Coin(MNTC)/MAD
.د.م3.812659
1 Minati Coin(MNTC)/MXN
$7.943393
1 Minati Coin(MNTC)/PLN
1.539483
1 Minati Coin(MNTC)/RON
лв1.832112
1 Minati Coin(MNTC)/SEK
kr4.045914
1 Minati Coin(MNTC)/BGN
лв0.708247
1 Minati Coin(MNTC)/HUF
Ft143.17616
1 Minati Coin(MNTC)/CZK
8.872172
1 Minati Coin(MNTC)/KWD
د.ك0.1293505
1 Minati Coin(MNTC)/ILS
1.429217
1 Minati Coin(MNTC)/NOK
kr4.308856
1 Minati Coin(MNTC)/NZD
$0.712488

Minati Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Minati Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Minati Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Minati Coin kohta

Kui palju on Minati Coin (MNTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas MNTC hind USD on 0.4241 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MNTC/USD hind?
Praegune hind MNTC/USD on $ 0.4241. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Minati Coin turukapitalisatsioon?
MNTC turukapitalisatsioon on $ 2.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MNTC ringlev varu?
MNTC ringlev varu on 6.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNTC (ATH) hind?
MNTC saavutab ATH hinna summas 151.21370808400758 USD.
Mis oli kõigi aegade MNTC madalaim (ATL) hind?
MNTC nägi ATL hinda summas 0.005481894977823257 USD.
Milline on MNTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MNTC kauplemismaht on $ 378.79K USD.
Kas MNTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
MNTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:58:33 (UTC+8)

Minati Coin (MNTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MNTC/USD kalkulaator

Summa

MNTC
MNTC
USD
USD

1 MNTC = 0.4241 USD

Kauplemine: MNTC

MNTCUSDT
$0.4241
$0.4241$0.4241
+2.98%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu