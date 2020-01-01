Minati Coin (MNTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Minati Coin (MNTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Minati Coin (MNTC) teave Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. Ametlik veebisait: https://minati.io/ Valge raamat: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7 Ostke MNTC kohe!

Minati Coin (MNTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Minati Coin (MNTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Koguvaru: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Ringlev varu: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.1 $ 9.1 $ 9.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 Praegune hind: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Lisateave Minati Coin (MNTC) hinna kohta

Minati Coin (MNTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Minati Coin (MNTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MNTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MNTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MNTC tokeni tokenoomikat, avastage MNTC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MNTC Kas olete huvitatud Minati Coin (MNTC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MNTC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MNTC MEXC-ist osta!

Minati Coin (MNTC) hinna ajalugu MNTC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MNTC hinna ajalugu kohe!

MNTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MNTC võiks suunduda? Meie MNTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MNTC tokeni hinna ennustust kohe!

