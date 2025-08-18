Rohkem infot MIU

MIU Hinnainfo

MIU Valge raamat

MIU Ametlik veebisait

MIU Tokenoomika

MIU Hinnaprognoos

MIU Ajalugu

MIU – ostujuhend

MIU-usaldusraha valuutakonverter

MIU Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MIU logo

MIU hind(MIU)

1 MIU/USD reaalajas hind:

$0.00000002804
$0.00000002804$0.00000002804
+0.14%1D
USD
MIU (MIU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:08:12 (UTC+8)

MIU (MIU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000028
$ 0.000000028$ 0.000000028
24 h madal
$ 0.00000002837
$ 0.00000002837$ 0.00000002837
24 h kõrge

$ 0.000000028
$ 0.000000028$ 0.000000028

$ 0.00000002837
$ 0.00000002837$ 0.00000002837

$ 0.000000119989565362
$ 0.000000119989565362$ 0.000000119989565362

$ 0.000000007952973096
$ 0.000000007952973096$ 0.000000007952973096

-0.18%

+0.14%

-8.10%

-8.10%

MIU (MIU) reaalajas hind on $ 0.00000002804. Viimase 24 tunni jooksul MIU kaubeldud madalaim $ 0.000000028 ja kõrgeim $ 0.00000002837 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000119989565362 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000007952973096.

Lüliajalise tootluse osas on MIU muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel -8.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MIU (MIU) – turuteave

No.3831

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 28.09K
$ 28.09K$ 28.09K

$ 25.24M
$ 25.24M$ 25.24M

0.00
0.00 0.00

900,000,000,000,000
900,000,000,000,000 900,000,000,000,000

900,000,000,000,000
900,000,000,000,000 900,000,000,000,000

0.00%

SUI

MIU praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 28.09K 24 tunnise kauplemismahuga. MIU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 900000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.24M.

MIU (MIU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MIU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000000000392+0.14%
30 päeva$ -0.0000000142-33.62%
60 päeva$ -0.00000003281-53.92%
90 päeva$ -0.00000008777-75.79%
MIU Hinnamuutus täna

Täna registreeris MIU muutuse $ +0.0000000000392 (+0.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MIU 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000142 (-33.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MIU 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIU $ -0.00000003281 (-53.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MIU 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000008777 (-75.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MIU (MIU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MIU hinnaajaloo lehte.

Mis on MIU (MIU)

MIU is a cat-themed, community-driven meme token on the Sui Network, combining fun and utility. Zero tax, and strong community support.

MIU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MIU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MIU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MIU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MIU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MIU hinna ennustus (USD)

Kui palju on MIU (MIU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MIU (MIU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MIU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MIU hinna ennustust kohe!

MIU (MIU) tokenoomika

MIU (MIU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MIU (MIU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MIU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MIU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MIU kohalike valuutade suhtes

1 MIU(MIU)/VND
0.0007378726
1 MIU(MIU)/AUD
A$0.0000000429012
1 MIU(MIU)/GBP
0.0000000204692
1 MIU(MIU)/EUR
0.000000023834
1 MIU(MIU)/USD
$0.00000002804
1 MIU(MIU)/MYR
RM0.0000001180484
1 MIU(MIU)/TRY
0.000001145434
1 MIU(MIU)/JPY
¥0.00000412188
1 MIU(MIU)/ARS
ARS$0.0000363210532
1 MIU(MIU)/RUB
0.0000022331056
1 MIU(MIU)/INR
0.0000024537804
1 MIU(MIU)/IDR
Rp0.0004522580012
1 MIU(MIU)/KRW
0.0000389441952
1 MIU(MIU)/PHP
0.0000015921112
1 MIU(MIU)/EGP
￡E.0.0000013520888
1 MIU(MIU)/BRL
R$0.000000151416
1 MIU(MIU)/CAD
C$0.0000000386952
1 MIU(MIU)/BDT
0.0000034015324
1 MIU(MIU)/NGN
0.0000429401756
1 MIU(MIU)/UAH
0.0000011555284
1 MIU(MIU)/VES
Bs0.0000037854
1 MIU(MIU)/CLP
$0.00002703056
1 MIU(MIU)/PKR
Rs0.0000079364416
1 MIU(MIU)/KZT
0.0000151648732
1 MIU(MIU)/THB
฿0.0000009073744
1 MIU(MIU)/TWD
NT$0.0000008420412
1 MIU(MIU)/AED
د.إ0.0000001029068
1 MIU(MIU)/CHF
Fr0.000000022432
1 MIU(MIU)/HKD
HK$0.0000002192728
1 MIU(MIU)/AMD
֏0.0000107185704
1 MIU(MIU)/MAD
.د.م0.0000002520796
1 MIU(MIU)/MXN
$0.0000005246284
1 MIU(MIU)/PLN
0.0000001017852
1 MIU(MIU)/RON
лв0.0000001211328
1 MIU(MIU)/SEK
kr0.0000002672212
1 MIU(MIU)/BGN
лв0.0000000468268
1 MIU(MIU)/HUF
Ft0.0000094601352
1 MIU(MIU)/CZK
0.0000005857556
1 MIU(MIU)/KWD
د.ك0.0000000085522
1 MIU(MIU)/ILS
0.0000000944948
1 MIU(MIU)/NOK
kr0.0000002848864
1 MIU(MIU)/NZD
$0.0000000471072

MIU ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MIU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MIU ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MIU kohta

Kui palju on MIU (MIU) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIU hind USD on 0.00000002804 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIU/USD hind?
Praegune hind MIU/USD on $ 0.00000002804. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MIU turukapitalisatsioon?
MIU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIU ringlev varu?
MIU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIU (ATH) hind?
MIU saavutab ATH hinna summas 0.000000119989565362 USD.
Mis oli kõigi aegade MIU madalaim (ATL) hind?
MIU nägi ATL hinda summas 0.000000007952973096 USD.
Milline on MIU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIU kauplemismaht on $ 28.09K USD.
Kas MIU sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:08:12 (UTC+8)

MIU (MIU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MIU/USD kalkulaator

Summa

MIU
MIU
USD
USD

1 MIU = 0.0000 USD

Kauplemine: MIU

MIUUSDT
$0.00000002804
$0.00000002804$0.00000002804
+0.14%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu