MIU (MIU) reaalajas hind on $ 0.00000002804. Viimase 24 tunni jooksul MIU kaubeldud madalaim $ 0.000000028 ja kõrgeim $ 0.00000002837 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000119989565362 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000007952973096.
Lüliajalise tootluse osas on MIU muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel -8.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MIU (MIU) – turuteave
No.3831
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 28.09K
$ 28.09K$ 28.09K
$ 25.24M
$ 25.24M$ 25.24M
0.00
0.00 0.00
900,000,000,000,000
900,000,000,000,000 900,000,000,000,000
900,000,000,000,000
900,000,000,000,000 900,000,000,000,000
0.00%
SUI
MIU praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 28.09K 24 tunnise kauplemismahuga. MIU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 900000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.24M.
MIU (MIU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MIU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000000000392
+0.14%
30 päeva
$ -0.0000000142
-33.62%
60 päeva
$ -0.00000003281
-53.92%
90 päeva
$ -0.00000008777
-75.79%
MIU Hinnamuutus täna
Täna registreeris MIU muutuse $ +0.0000000000392 (+0.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MIU 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000142 (-33.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MIU 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIU $ -0.00000003281 (-53.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MIU 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000008777 (-75.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MIU (MIU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MIU is a cat-themed, community-driven meme token on the Sui Network, combining fun and utility. Zero tax, and strong community support.
MIU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MIU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MIU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MIU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MIU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MIU hinna ennustus (USD)
Kui palju on MIU (MIU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MIU (MIU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MIU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MIU (MIU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MIU (MIU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MIU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MIU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.