Mr. Miggles logo

Mr. Miggles hind(MIGGLES)

1 MIGGLES/USD reaalajas hind:

$0.03823
-0.57%1D
USD
Mr. Miggles (MIGGLES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:37:49 (UTC+8)

Mr. Miggles (MIGGLES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03647
24 h madal
$ 0.03956
24 h kõrge

$ 0.03647
$ 0.03956
$ 0.19520907473958662
$ 0.012552230488592142
-0.21%

-0.57%

-8.80%

-8.80%

Mr. Miggles (MIGGLES) reaalajas hind on $ 0.03827. Viimase 24 tunni jooksul MIGGLES kaubeldud madalaim $ 0.03647 ja kõrgeim $ 0.03956 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIGGLESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19520907473958662 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012552230488592142.

Lüliajalise tootluse osas on MIGGLES muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel -8.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mr. Miggles (MIGGLES) – turuteave

No.712

$ 36.64M
$ 89.92K
$ 36.69M
957.37M
958,766,520
958,766,520
99.85%

BASE

Mr. Miggles praegune turukapitalisatsioon on $ 36.64M $ 89.92K 24 tunnise kauplemismahuga. MIGGLES ringlev varu on 957.37M, mille koguvaru on 958766520. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.69M.

Mr. Miggles (MIGGLES) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mr. Miggles tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002192-0.57%
30 päeva$ -0.00638-14.29%
60 päeva$ +0.01176+44.36%
90 päeva$ -0.0075-16.39%
Mr. Miggles Hinnamuutus täna

Täna registreeris MIGGLES muutuse $ -0.0002192 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mr. Miggles 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00638 (-14.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mr. Miggles 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIGGLES $ +0.01176 (+44.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mr. Miggles 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0075 (-16.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mr. Miggles (MIGGLES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mr. Miggles hinnaajaloo lehte.

Mis on Mr. Miggles (MIGGLES)

Mister Miggles is a meme coin on the Base chain.

Mr. Miggles on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mr. Miggles investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MIGGLES panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mr. Miggles kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mr. Miggles ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mr. Miggles hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mr. Miggles (MIGGLES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mr. Miggles (MIGGLES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mr. Miggles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mr. Miggles hinna ennustust kohe!

Mr. Miggles (MIGGLES) tokenoomika

Mr. Miggles (MIGGLES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIGGLES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mr. Miggles (MIGGLES) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mr. Miggles osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mr. Miggles osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MIGGLES kohalike valuutade suhtes

1 Mr. Miggles(MIGGLES)/VND
1,007.07505
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/AUD
A$0.0581704
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/GBP
0.0279371
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/EUR
0.0325295
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/USD
$0.03827
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/MYR
RM0.1611167
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/TRY
1.5610333
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/JPY
¥5.62569
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/ARS
ARS$49.6365727
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/RUB
3.0505017
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/INR
3.3490077
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/IDR
Rp617.2579781
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/KRW
53.1524376
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/PHP
2.1641685
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/EGP
￡E.1.8469102
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/BRL
R$0.206658
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/CAD
C$0.0528126
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/BDT
4.6475088
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/NGN
58.6962298
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/UAH
1.5771067
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/VES
Bs5.16645
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/CLP
$36.89228
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/PKR
Rs10.8411256
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/KZT
20.7197607
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/THB
฿1.2395653
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/TWD
NT$1.1492481
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/AED
د.إ0.1404509
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/CHF
Fr0.030616
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/HKD
HK$0.2992714
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/AMD
֏14.6290902
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/MAD
.د.م0.3440473
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/MXN
$0.7221549
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/PLN
0.1393028
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/RON
лв0.1653264
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/SEK
kr0.3654785
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/BGN
лв0.0639109
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/HUF
Ft12.919952
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/CZK
0.799843
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/KWD
د.ك0.01167235
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/ILS
0.1289699
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/NOK
kr0.3899713
1 Mr. Miggles(MIGGLES)/NZD
$0.0642936

Mr. Miggles ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mr. Miggles võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Mr. Miggles ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mr. Miggles kohta

Kui palju on Mr. Miggles (MIGGLES) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIGGLES hind USD on 0.03827 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIGGLES/USD hind?
Praegune hind MIGGLES/USD on $ 0.03827. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mr. Miggles turukapitalisatsioon?
MIGGLES turukapitalisatsioon on $ 36.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIGGLES ringlev varu?
MIGGLES ringlev varu on 957.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIGGLES (ATH) hind?
MIGGLES saavutab ATH hinna summas 0.19520907473958662 USD.
Mis oli kõigi aegade MIGGLES madalaim (ATL) hind?
MIGGLES nägi ATL hinda summas 0.012552230488592142 USD.
Milline on MIGGLES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIGGLES kauplemismaht on $ 89.92K USD.
Kas MIGGLES sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIGGLES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIGGLES hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:37:49 (UTC+8)

Mr. Miggles (MIGGLES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

MIGGLES/USD kalkulaator

Summa

MIGGLES
MIGGLES
USD
USD

1 MIGGLES = 0.03827 USD

Kauplemine: MIGGLES

MIGGLESUSDT
$0.03823
-0.59%

Liituge MEXC-ga juba täna

