Mr. Miggles (MIGGLES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mr. Miggles (MIGGLES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mr. Miggles (MIGGLES) teave Mister Miggles is a meme coin on the Base chain. Ametlik veebisait: https://miggles.io/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xb1a03eda10342529bbf8eb700a06c60441fef25d Ostke MIGGLES kohe!

Mr. Miggles (MIGGLES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mr. Miggles (MIGGLES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.05M $ 32.05M $ 32.05M Koguvaru: $ 958.77M $ 958.77M $ 958.77M Ringlev varu: $ 957.37M $ 957.37M $ 957.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.10M $ 32.10M $ 32.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Kõigi aegade madalaim: $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 Praegune hind: $ 0.03348 $ 0.03348 $ 0.03348 Lisateave Mr. Miggles (MIGGLES) hinna kohta

Mr. Miggles (MIGGLES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mr. Miggles (MIGGLES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MIGGLES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MIGGLES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MIGGLES tokeni tokenoomikat, avastage MIGGLES tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MIGGLES Kas olete huvitatud Mr. Miggles (MIGGLES) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MIGGLES ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MIGGLES MEXC-ist osta!

Mr. Miggles (MIGGLES) hinna ajalugu MIGGLES hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MIGGLES hinna ajalugu kohe!

MIGGLES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MIGGLES võiks suunduda? Meie MIGGLES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MIGGLES tokeni hinna ennustust kohe!

