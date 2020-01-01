xExchange (MEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi xExchange (MEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

xExchange (MEX) teave xExchange is a platform for trading and engaging with decentralized finance running on the MultiversX Network. A gateway for the next billion people into the digital economy. Ametlik veebisait: https://xexchange.com/ Valge raamat: https://xexchange.com/x-exchange-economics.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/MEX-455c57 Ostke MEX kohe!

xExchange (MEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage xExchange (MEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 4.03T $ 4.03T $ 4.03T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000052 $ 0.000052 $ 0.000052 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001128599633696 $ 0.000001128599633696 $ 0.000001128599633696 Praegune hind: $ 0.000001325 $ 0.000001325 $ 0.000001325 Lisateave xExchange (MEX) hinna kohta

xExchange (MEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud xExchange (MEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEX tokeni tokenoomikat, avastage MEX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MEX Kas olete huvitatud xExchange (MEX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MEX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MEX MEXC-ist osta!

xExchange (MEX) hinna ajalugu MEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MEX hinna ajalugu kohe!

MEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEX võiks suunduda? Meie MEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEX tokeni hinna ennustust kohe!

