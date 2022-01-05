MEX

xExchange is a platform for trading and engaging with decentralized finance running on the MultiversX Network. A gateway for the next billion people into the digital economy.

NimiMEX

KohtNo.3651

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu0

Koguvaru4,023,705,568,516.4297

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000626302576434263,2022-01-05

Madalaim hind0.000001128599633696,2025-06-23

Avalik plokiahelEGLD

TutvustusxExchange is a platform for trading and engaging with decentralized finance running on the MultiversX Network. A gateway for the next billion people into the digital economy.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

