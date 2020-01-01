Metal Blockchain (METAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Metal Blockchain (METAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Metal Blockchain (METAL) teave Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW). Ametlik veebisait: https://metalblockchain.org/ Valge raamat: https://metalblockchain.org/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.metalblockchain.org Ostke METAL kohe!

Metal Blockchain (METAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Metal Blockchain (METAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 135.62M $ 135.62M $ 135.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 49.999 $ 49.999 $ 49.999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 Praegune hind: $ 0.40686 $ 0.40686 $ 0.40686 Lisateave Metal Blockchain (METAL) hinna kohta

Metal Blockchain (METAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Metal Blockchain (METAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate METAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: METAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate METAL tokeni tokenoomikat, avastage METAL tokeni reaalajas hinda!

Metal Blockchain (METAL) hinna ajalugu METAL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage METAL hinna ajalugu kohe!

