Metal Blockchain (METAL) reaalajas hind on $ 0.42355. Viimase 24 tunni jooksul METAL kaubeldud madalaim $ 0.41024 ja kõrgeim $ 0.43333 näitab aktiivset turu volatiivsust. METALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.6464366906134766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03527947642577072.
Lüliajalise tootluse osas on METAL muutunud +1.52% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel -3.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Metal Blockchain (METAL) – turuteave
No.4059
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 58.46K
$ 58.46K$ 58.46K
$ 141.18M
$ 141.18M$ 141.18M
0.00
0.00 0.00
333,333,333
333,333,333 333,333,333
PROTO
Metal Blockchain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 58.46K 24 tunnise kauplemismahuga. METAL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 333333333. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Metal Blockchain (METAL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Metal Blockchain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0005077
+0.12%
30 päeva
$ +0.16322
+62.69%
60 päeva
$ +0.32047
+310.89%
90 päeva
$ +0.32355
+323.55%
Metal Blockchain Hinnamuutus täna
Täna registreeris METAL muutuse $ +0.0005077 (+0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Metal Blockchain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.16322 (+62.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Metal Blockchain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus METAL $ +0.32047 (+310.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Metal Blockchain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.32355 (+323.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Metal Blockchain (METAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).
Metal Blockchain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metal Blockchain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida METAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Metal Blockchain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metal Blockchain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Metal Blockchain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Metal Blockchain (METAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metal Blockchain (METAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metal Blockchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Metal Blockchain (METAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Metal Blockchain (METAL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Metal Blockchain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metal Blockchain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.