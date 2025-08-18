Rohkem infot METAL

Metal Blockchain logo

Metal Blockchain hind(METAL)

1 METAL/USD reaalajas hind:

$0.42355
+0.12%1D
USD
Metal Blockchain (METAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:46:46 (UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.41024
24 h madal
$ 0.43333
24 h kõrge

$ 0.41024
$ 0.43333
$ 1.6464366906134766
$ 0.03527947642577072
+1.52%

+0.12%

-3.67%

-3.67%

Metal Blockchain (METAL) reaalajas hind on $ 0.42355. Viimase 24 tunni jooksul METAL kaubeldud madalaim $ 0.41024 ja kõrgeim $ 0.43333 näitab aktiivset turu volatiivsust. METALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.6464366906134766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03527947642577072.

Lüliajalise tootluse osas on METAL muutunud +1.52% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel -3.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metal Blockchain (METAL) – turuteave

No.4059

$ 0.00
$ 58.46K
$ 141.18M
0.00
333,333,333
PROTO

Metal Blockchain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 58.46K 24 tunnise kauplemismahuga. METAL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 333333333. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Metal Blockchain (METAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Metal Blockchain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0005077+0.12%
30 päeva$ +0.16322+62.69%
60 päeva$ +0.32047+310.89%
90 päeva$ +0.32355+323.55%
Metal Blockchain Hinnamuutus täna

Täna registreeris METAL muutuse $ +0.0005077 (+0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Metal Blockchain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.16322 (+62.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Metal Blockchain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus METAL $ +0.32047 (+310.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Metal Blockchain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.32355 (+323.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Metal Blockchain (METAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Metal Blockchain hinnaajaloo lehte.

Mis on Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metal Blockchain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida METAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Metal Blockchain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metal Blockchain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Metal Blockchain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metal Blockchain (METAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metal Blockchain (METAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metal Blockchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metal Blockchain hinna ennustust kohe!

Metal Blockchain (METAL) tokenoomika

Metal Blockchain (METAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Metal Blockchain (METAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Metal Blockchain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metal Blockchain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

METAL kohalike valuutade suhtes

1 Metal Blockchain(METAL)/VND
11,145.71825
1 Metal Blockchain(METAL)/AUD
A$0.643796
1 Metal Blockchain(METAL)/GBP
0.3091915
1 Metal Blockchain(METAL)/EUR
0.3600175
1 Metal Blockchain(METAL)/USD
$0.42355
1 Metal Blockchain(METAL)/MYR
RM1.7831455
1 Metal Blockchain(METAL)/TRY
17.2766045
1 Metal Blockchain(METAL)/JPY
¥62.26185
1 Metal Blockchain(METAL)/ARS
ARS$549.3485855
1 Metal Blockchain(METAL)/RUB
33.7611705
1 Metal Blockchain(METAL)/INR
37.0648605
1 Metal Blockchain(METAL)/IDR
Rp6,831.4506565
1 Metal Blockchain(METAL)/KRW
588.260124
1 Metal Blockchain(METAL)/PHP
23.9517525
1 Metal Blockchain(METAL)/EGP
￡E.20.440523
1 Metal Blockchain(METAL)/BRL
R$2.28717
1 Metal Blockchain(METAL)/CAD
C$0.584499
1 Metal Blockchain(METAL)/BDT
51.435912
1 Metal Blockchain(METAL)/NGN
649.615577
1 Metal Blockchain(METAL)/UAH
17.4544955
1 Metal Blockchain(METAL)/VES
Bs57.17925
1 Metal Blockchain(METAL)/CLP
$408.3022
1 Metal Blockchain(METAL)/PKR
Rs119.983244
1 Metal Blockchain(METAL)/KZT
229.3142055
1 Metal Blockchain(METAL)/THB
฿13.680665
1 Metal Blockchain(METAL)/TWD
NT$12.7192065
1 Metal Blockchain(METAL)/AED
د.إ1.5544285
1 Metal Blockchain(METAL)/CHF
Fr0.33884
1 Metal Blockchain(METAL)/HKD
HK$3.312161
1 Metal Blockchain(METAL)/AMD
֏161.906223
1 Metal Blockchain(METAL)/MAD
.د.م3.8077145
1 Metal Blockchain(METAL)/MXN
$7.9923885
1 Metal Blockchain(METAL)/PLN
1.541722
1 Metal Blockchain(METAL)/RON
лв1.829736
1 Metal Blockchain(METAL)/SEK
kr4.0449025
1 Metal Blockchain(METAL)/BGN
лв0.7073285
1 Metal Blockchain(METAL)/HUF
Ft142.99048
1 Metal Blockchain(METAL)/CZK
8.852195
1 Metal Blockchain(METAL)/KWD
د.ك0.12918275
1 Metal Blockchain(METAL)/ILS
1.4273635
1 Metal Blockchain(METAL)/NOK
kr4.3159745
1 Metal Blockchain(METAL)/NZD
$0.711564

Metal Blockchain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Metal Blockchain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Metal Blockchain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metal Blockchain kohta

Kui palju on Metal Blockchain (METAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas METAL hind USD on 0.42355 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune METAL/USD hind?
Praegune hind METAL/USD on $ 0.42355. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metal Blockchain turukapitalisatsioon?
METAL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on METAL ringlev varu?
METAL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim METAL (ATH) hind?
METAL saavutab ATH hinna summas 1.6464366906134766 USD.
Mis oli kõigi aegade METAL madalaim (ATL) hind?
METAL nägi ATL hinda summas 0.03527947642577072 USD.
Milline on METAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine METAL kauplemismaht on $ 58.46K USD.
Kas METAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
METAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake METAL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:46:46 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

