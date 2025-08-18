Mis on MEMES (MEMES)

$MEMES is an index of the Top-10 meme coins on CoinMarketCap, calculated using a unique formula.

MEMES hinna ennustus (USD)

Kui palju on MEMES (MEMES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MEMES (MEMES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MEMES nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MEMES hinna ennustust kohe!

MEMES (MEMES) tokenoomika

MEMES (MEMES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEMES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MEMES ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MEMES võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MEMES kohta Kui palju on MEMES (MEMES) tänapäeval väärt? Reaalajas MEMES hind USD on 0.00008829 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MEMES/USD hind? $ 0.00008829 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MEMES/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MEMES turukapitalisatsioon? MEMES turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MEMES ringlev varu? MEMES ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEMES (ATH) hind? MEMES saavutab ATH hinna summas 0.000136983750658867 USD . Mis oli kõigi aegade MEMES madalaim (ATL) hind? MEMES nägi ATL hinda summas 0.000068422614663508 USD . Milline on MEMES kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MEMES kauplemismaht on $ 157.85K USD . Kas MEMES sel aastal kõrgemale ka suundub? MEMES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEMES hinna ennustust

MEMES (MEMES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

