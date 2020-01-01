Medieval Empires (MEE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Medieval Empires (MEE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Medieval Empires (MEE) teave Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Ametlik veebisait: https://www.medievalempires.com/ Valge raamat: https://whitepaper.medievalempires.com/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D Ostke MEE kohe!

Medieval Empires (MEE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Medieval Empires (MEE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Koguvaru: $ 2.47B $ 2.47B $ 2.47B Ringlev varu: $ 559.41M $ 559.41M $ 559.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.63M $ 13.63M $ 13.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.037 $ 0.037 $ 0.037 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 Praegune hind: $ 0.00552 $ 0.00552 $ 0.00552 Lisateave Medieval Empires (MEE) hinna kohta

Medieval Empires (MEE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Medieval Empires (MEE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEE tokeni tokenoomikat, avastage MEE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MEE Kas olete huvitatud Medieval Empires (MEE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MEE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MEE MEXC-ist osta!

Medieval Empires (MEE) hinna ajalugu MEE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MEE hinna ajalugu kohe!

MEE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEE võiks suunduda? Meie MEE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEE tokeni hinna ennustust kohe!

