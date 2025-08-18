Rohkem infot MEE

Medieval Empires logo

Medieval Empires hind(MEE)

1 MEE/USD reaalajas hind:

$0.005937
$0.005937
+0.83%1D
USD
Medieval Empires (MEE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:06:30 (UTC+8)

Medieval Empires (MEE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005841
$ 0.005841
24 h madal
$ 0.006055
$ 0.006055
24 h kõrge

$ 0.005841
$ 0.005841

$ 0.006055
$ 0.006055

$ 0.03192242320977911
$ 0.03192242320977911

$ 0.002420084060039796
$ 0.002420084060039796

+0.35%

+0.83%

-27.27%

-27.27%

Medieval Empires (MEE) reaalajas hind on $ 0.005937. Viimase 24 tunni jooksul MEE kaubeldud madalaim $ 0.005841 ja kõrgeim $ 0.006055 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03192242320977911 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002420084060039796.

Lüliajalise tootluse osas on MEE muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, +0.83% 24 tunni vältel -27.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Medieval Empires (MEE) – turuteave

No.1620

$ 3.32M
$ 3.32M

$ 44.53K
$ 44.53K

$ 14.66M
$ 14.66M

559.41M
559.41M

2,469,762,107.4619045
2,469,762,107.4619045

MATIC

Medieval Empires praegune turukapitalisatsioon on $ 3.32M $ 44.53K 24 tunnise kauplemismahuga. MEE ringlev varu on 559.41M, mille koguvaru on 2469762107.4619045. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Medieval Empires (MEE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Medieval Empires tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00004887+0.83%
30 päeva$ -0.003863-39.42%
60 päeva$ +0.003182+115.49%
90 päeva$ +0.00222+59.72%
Medieval Empires Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEE muutuse $ +0.00004887 (+0.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Medieval Empires 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003863 (-39.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Medieval Empires 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEE $ +0.003182 (+115.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Medieval Empires 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00222 (+59.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Medieval Empires (MEE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Medieval Empires hinnaajaloo lehte.

Mis on Medieval Empires (MEE)

Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

Medieval Empires on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Medieval Empires investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MEE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Medieval Empires kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Medieval Empires ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Medieval Empires hinna ennustus (USD)

Kui palju on Medieval Empires (MEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Medieval Empires (MEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Medieval Empires nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Medieval Empires hinna ennustust kohe!

Medieval Empires (MEE) tokenoomika

Medieval Empires (MEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Medieval Empires (MEE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Medieval Empires osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Medieval Empires osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEE kohalike valuutade suhtes

1 Medieval Empires(MEE)/VND
156.232155
1 Medieval Empires(MEE)/AUD
A$0.00908361
1 Medieval Empires(MEE)/GBP
0.00433401
1 Medieval Empires(MEE)/EUR
0.00504645
1 Medieval Empires(MEE)/USD
$0.005937
1 Medieval Empires(MEE)/MYR
RM0.02499477
1 Medieval Empires(MEE)/TRY
0.24252645
1 Medieval Empires(MEE)/JPY
¥0.872739
1 Medieval Empires(MEE)/ARS
ARS$7.69037421
1 Medieval Empires(MEE)/RUB
0.47282268
1 Medieval Empires(MEE)/INR
0.51954687
1 Medieval Empires(MEE)/IDR
Rp95.75805111
1 Medieval Empires(MEE)/KRW
8.24578056
1 Medieval Empires(MEE)/PHP
0.33573735
1 Medieval Empires(MEE)/EGP
￡E.0.28628214
1 Medieval Empires(MEE)/BRL
R$0.0320598
1 Medieval Empires(MEE)/CAD
C$0.00819306
1 Medieval Empires(MEE)/BDT
0.72098928
1 Medieval Empires(MEE)/NGN
9.10581438
1 Medieval Empires(MEE)/UAH
0.24466377
1 Medieval Empires(MEE)/VES
Bs0.801495
1 Medieval Empires(MEE)/CLP
$5.723268
1 Medieval Empires(MEE)/PKR
Rs1.68183336
1 Medieval Empires(MEE)/KZT
3.21435117
1 Medieval Empires(MEE)/THB
฿0.19212132
1 Medieval Empires(MEE)/TWD
NT$0.17828811
1 Medieval Empires(MEE)/AED
د.إ0.02178879
1 Medieval Empires(MEE)/CHF
Fr0.0047496
1 Medieval Empires(MEE)/HKD
HK$0.04642734
1 Medieval Empires(MEE)/AMD
֏2.26947762
1 Medieval Empires(MEE)/MAD
.د.م0.05337363
1 Medieval Empires(MEE)/MXN
$0.11114064
1 Medieval Empires(MEE)/PLN
0.02155131
1 Medieval Empires(MEE)/RON
лв0.02564784
1 Medieval Empires(MEE)/SEK
kr0.05657961
1 Medieval Empires(MEE)/BGN
лв0.00991479
1 Medieval Empires(MEE)/HUF
Ft2.00302506
1 Medieval Empires(MEE)/CZK
0.12402393
1 Medieval Empires(MEE)/KWD
د.ك0.001810785
1 Medieval Empires(MEE)/ILS
0.02000769
1 Medieval Empires(MEE)/NOK
kr0.06031992
1 Medieval Empires(MEE)/NZD
$0.00997416

Medieval Empires ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Medieval Empires võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Medieval Empires ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Medieval Empires kohta

Kui palju on Medieval Empires (MEE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEE hind USD on 0.005937 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEE/USD hind?
Praegune hind MEE/USD on $ 0.005937. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Medieval Empires turukapitalisatsioon?
MEE turukapitalisatsioon on $ 3.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEE ringlev varu?
MEE ringlev varu on 559.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEE (ATH) hind?
MEE saavutab ATH hinna summas 0.03192242320977911 USD.
Mis oli kõigi aegade MEE madalaim (ATL) hind?
MEE nägi ATL hinda summas 0.002420084060039796 USD.
Milline on MEE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEE kauplemismaht on $ 44.53K USD.
Kas MEE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:06:30 (UTC+8)

