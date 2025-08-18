Medieval Empires (MEE) reaalajas hind on $ 0.005937. Viimase 24 tunni jooksul MEE kaubeldud madalaim $ 0.005841 ja kõrgeim $ 0.006055 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03192242320977911 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002420084060039796.
Lüliajalise tootluse osas on MEE muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, +0.83% 24 tunni vältel -27.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Medieval Empires (MEE) – turuteave
Medieval Empires praegune turukapitalisatsioon on $ 3.32M$ 44.53K 24 tunnise kauplemismahuga. MEE ringlev varu on 559.41M, mille koguvaru on 2469762107.4619045. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Medieval Empires (MEE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Medieval Empires tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00004887
+0.83%
30 päeva
$ -0.003863
-39.42%
60 päeva
$ +0.003182
+115.49%
90 päeva
$ +0.00222
+59.72%
Medieval Empires Hinnamuutus täna
Täna registreeris MEE muutuse $ +0.00004887 (+0.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Medieval Empires 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003863 (-39.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Medieval Empires 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEE $ +0.003182 (+115.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Medieval Empires 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00222 (+59.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Medieval Empires (MEE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.
Medieval Empires on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Medieval Empires investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MEE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Medieval Empires kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Medieval Empires ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Medieval Empires hinna ennustus (USD)
Kui palju on Medieval Empires (MEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Medieval Empires (MEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Medieval Empires nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Medieval Empires (MEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Medieval Empires (MEE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Medieval Empires osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Medieval Empires osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
