MATH (MATH) teave Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others. Ametlik veebisait: https://mathwallet.org Valge raamat: https://github.com/mathwallet/whitepaper/raw/master/MATH-Whitepaper-EN.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CaGa7pddFXS65Gznqwp42kBhkJQdceoFVT7AQYo8Jr8Q Ostke MATH kohe!

MATH (MATH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MATH (MATH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.69M $ 11.69M $ 11.69M Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 114.36M $ 114.36M $ 114.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.2905 $ 3.2905 $ 3.2905 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05826977601964492 $ 0.05826977601964492 $ 0.05826977601964492 Praegune hind: $ 0.10226 $ 0.10226 $ 0.10226 Lisateave MATH (MATH) hinna kohta

MATH (MATH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MATH (MATH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MATH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MATH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MATH tokeni tokenoomikat, avastage MATH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MATH Kas olete huvitatud MATH (MATH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MATH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MATH MEXC-ist osta!

MATH (MATH) hinna ajalugu MATH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MATH hinna ajalugu kohe!

MATH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MATH võiks suunduda? Meie MATH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MATH tokeni hinna ennustust kohe!

