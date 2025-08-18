Rohkem infot MATH

MATH hind(MATH)

1 MATH/USD reaalajas hind:

$0.1096
$0.1096
-0.16%1D
USD
MATH (MATH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:05:45 (UTC+8)

MATH (MATH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.10745
$ 0.10745
24 h madal
$ 0.11404
$ 0.11404
24 h kõrge

$ 0.10745
$ 0.10745

$ 0.11404
$ 0.11404

$ 3.2932547
$ 3.2932547

$ 0.05826977601964492
$ 0.05826977601964492

-0.11%

-0.16%

-1.81%

-1.81%

MATH (MATH) reaalajas hind on $ 0.1096. Viimase 24 tunni jooksul MATH kaubeldud madalaim $ 0.10745 ja kõrgeim $ 0.11404 näitab aktiivset turu volatiivsust. MATHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.2932547 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05826977601964492.

Lüliajalise tootluse osas on MATH muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel -1.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MATH (MATH) – turuteave

No.1068

$ 12.53M
$ 12.53M

$ 99.42K
$ 99.42K

$ 21.92M
$ 21.92M

114.36M
114.36M

200,000,000
200,000,000

ETH

MATH praegune turukapitalisatsioon on $ 12.53M $ 99.42K 24 tunnise kauplemismahuga. MATH ringlev varu on 114.36M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MATH (MATH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MATH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001756-0.16%
30 päeva$ -0.01196-9.84%
60 päeva$ +0.01485+15.67%
90 päeva$ -0.02226-16.89%
MATH Hinnamuutus täna

Täna registreeris MATH muutuse $ -0.0001756 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MATH 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01196 (-9.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MATH 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MATH $ +0.01485 (+15.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MATH 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02226 (-16.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MATH (MATH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MATH hinnaajaloo lehte.

Mis on MATH (MATH)

Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others.

MATH on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MATH investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MATH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MATH kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MATH ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MATH hinna ennustus (USD)

Kui palju on MATH (MATH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MATH (MATH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MATH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MATH hinna ennustust kohe!

MATH (MATH) tokenoomika

MATH (MATH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MATH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MATH (MATH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MATH osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MATH osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MATH kohalike valuutade suhtes

1 MATH(MATH)/VND
2,884.124
1 MATH(MATH)/AUD
A$0.167688
1 MATH(MATH)/GBP
0.080008
1 MATH(MATH)/EUR
0.09316
1 MATH(MATH)/USD
$0.1096
1 MATH(MATH)/MYR
RM0.461416
1 MATH(MATH)/TRY
4.47716
1 MATH(MATH)/JPY
¥16.1112
1 MATH(MATH)/ARS
ARS$141.968168
1 MATH(MATH)/RUB
8.728544
1 MATH(MATH)/INR
9.591096
1 MATH(MATH)/IDR
Rp1,767.741688
1 MATH(MATH)/KRW
152.221248
1 MATH(MATH)/PHP
6.19788
1 MATH(MATH)/EGP
￡E.5.284912
1 MATH(MATH)/BRL
R$0.59184
1 MATH(MATH)/CAD
C$0.151248
1 MATH(MATH)/BDT
13.309824
1 MATH(MATH)/NGN
168.097904
1 MATH(MATH)/UAH
4.516616
1 MATH(MATH)/VES
Bs14.796
1 MATH(MATH)/CLP
$105.6544
1 MATH(MATH)/PKR
Rs31.047488
1 MATH(MATH)/KZT
59.338536
1 MATH(MATH)/THB
฿3.546656
1 MATH(MATH)/TWD
NT$3.291288
1 MATH(MATH)/AED
د.إ0.402232
1 MATH(MATH)/CHF
Fr0.08768
1 MATH(MATH)/HKD
HK$0.857072
1 MATH(MATH)/AMD
֏41.895696
1 MATH(MATH)/MAD
.د.م0.985304
1 MATH(MATH)/MXN
$2.051712
1 MATH(MATH)/PLN
0.397848
1 MATH(MATH)/RON
лв0.473472
1 MATH(MATH)/SEK
kr1.044488
1 MATH(MATH)/BGN
лв0.183032
1 MATH(MATH)/HUF
Ft36.976848
1 MATH(MATH)/CZK
2.289544
1 MATH(MATH)/KWD
د.ك0.033428
1 MATH(MATH)/ILS
0.369352
1 MATH(MATH)/NOK
kr1.113536
1 MATH(MATH)/NZD
$0.184128

MATH ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MATH võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MATH ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MATH kohta

Kui palju on MATH (MATH) tänapäeval väärt?
Reaalajas MATH hind USD on 0.1096 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MATH/USD hind?
Praegune hind MATH/USD on $ 0.1096. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MATH turukapitalisatsioon?
MATH turukapitalisatsioon on $ 12.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MATH ringlev varu?
MATH ringlev varu on 114.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MATH (ATH) hind?
MATH saavutab ATH hinna summas 3.2932547 USD.
Mis oli kõigi aegade MATH madalaim (ATL) hind?
MATH nägi ATL hinda summas 0.05826977601964492 USD.
Milline on MATH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MATH kauplemismaht on $ 99.42K USD.
Kas MATH sel aastal kõrgemale ka suundub?
MATH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MATH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:05:45 (UTC+8)

MATH (MATH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.1096
