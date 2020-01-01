MAGAETH (MAGAETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MAGAETH (MAGAETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MAGAETH (MAGAETH) teave MAGAETH is a meme coin on Ethereum. Ametlik veebisait: https://maga-hat.vip/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xd29da236dd4aac627346e1bba06a619e8c22d7c5 Ostke MAGAETH kohe!

MAGAETH (MAGAETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MAGAETH (MAGAETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Koguvaru: $ 413.34B $ 413.34B $ 413.34B Ringlev varu: $ 390.26B $ 390.26B $ 390.26B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00079 $ 0.00079 $ 0.00079 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000007875492975983 $ 0.000007875492975983 $ 0.000007875492975983 Praegune hind: $ 0.000009397 $ 0.000009397 $ 0.000009397 Lisateave MAGAETH (MAGAETH) hinna kohta

MAGAETH (MAGAETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MAGAETH (MAGAETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAGAETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAGAETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAGAETH tokeni tokenoomikat, avastage MAGAETH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MAGAETH Kas olete huvitatud MAGAETH (MAGAETH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MAGAETH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MAGAETH MEXC-ist osta!

MAGAETH (MAGAETH) hinna ajalugu MAGAETH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MAGAETH hinna ajalugu kohe!

MAGAETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAGAETH võiks suunduda? Meie MAGAETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAGAETH tokeni hinna ennustust kohe!

