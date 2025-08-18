Mis on MAGAETH (MAGAETH)

MAGAETH is a meme coin on Ethereum.

MAGAETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on MAGAETH (MAGAETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAGAETH (MAGAETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAGAETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MAGAETH (MAGAETH) tokenoomika

MAGAETH (MAGAETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGAETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MAGAETH (MAGAETH) ostujuhend

MAGAETH kohalike valuutade suhtes

MAGAETH ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MAGAETH võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAGAETH kohta Kui palju on MAGAETH (MAGAETH) tänapäeval väärt? Reaalajas MAGAETH hind USD on 0.000010018 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAGAETH/USD hind? $ 0.000010018 . Milline on MAGAETH turukapitalisatsioon? MAGAETH turukapitalisatsioon on $ 3.91M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAGAETH ringlev varu? MAGAETH ringlev varu on 390.26B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGAETH (ATH) hind? MAGAETH saavutab ATH hinna summas 0.000746141342525885 USD . Mis oli kõigi aegade MAGAETH madalaim (ATL) hind? MAGAETH nägi ATL hinda summas 0.000007875492975983 USD . Milline on MAGAETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAGAETH kauplemismaht on $ 57.64K USD .

MAGAETH (MAGAETH) Olulised valdkonna uudised

