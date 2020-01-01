Lumia (LUMIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lumia (LUMIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lumia (LUMIA) teave Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi. Ametlik veebisait: https://lumia.org/ Valge raamat: https://docs.lumia.org/ Plokiahela Explorer: https://explorer.lumia.org/ Ostke LUMIA kohe!

Lumia (LUMIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lumia (LUMIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.98M $ 38.98M $ 38.98M Koguvaru: $ 238.89M $ 238.89M $ 238.89M Ringlev varu: $ 130.54M $ 130.54M $ 130.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 71.33M $ 71.33M $ 71.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.03 $ 4.03 $ 4.03 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1949649620411284 $ 0.1949649620411284 $ 0.1949649620411284 Praegune hind: $ 0.2986 $ 0.2986 $ 0.2986 Lisateave Lumia (LUMIA) hinna kohta

Lumia (LUMIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lumia (LUMIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUMIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUMIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUMIA tokeni tokenoomikat, avastage LUMIA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LUMIA Kas olete huvitatud Lumia (LUMIA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LUMIA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LUMIA MEXC-ist osta!

Lumia (LUMIA) hinna ajalugu LUMIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LUMIA hinna ajalugu kohe!

LUMIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUMIA võiks suunduda? Meie LUMIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUMIA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!