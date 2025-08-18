Rohkem infot LUMIA

Lumia hind(LUMIA)

$0.3372
-1.08%1D
Lumia (LUMIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:44:12 (UTC+8)

Lumia (LUMIA) hinna teave (USD)

$ 0.3063
$ 0.348
$ 0.3063
$ 0.348
$ 2.59516770698109
$ 0.1949649620411284
+0.47%

-1.08%

-1.52%

-1.52%

Lumia (LUMIA) reaalajas hind on $ 0.3372. Viimase 24 tunni jooksul LUMIA kaubeldud madalaim $ 0.3063 ja kõrgeim $ 0.348 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUMIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.59516770698109 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1949649620411284.

Lüliajalise tootluse osas on LUMIA muutunud +0.47% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel -1.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lumia (LUMIA) – turuteave

No.643

$ 44.02M
$ 103.74K
$ 80.55M
130.54M
238,888,888
238,888,888
54.64%

ETH

Lumia praegune turukapitalisatsioon on $ 44.02M $ 103.74K 24 tunnise kauplemismahuga. LUMIA ringlev varu on 130.54M, mille koguvaru on 238888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.55M.

Lumia (LUMIA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lumia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003682-1.08%
30 päeva$ +0.0225+7.14%
60 päeva$ +0.1029+43.91%
90 päeva$ +0.003+0.89%
Lumia Hinnamuutus täna

Täna registreeris LUMIA muutuse $ -0.003682 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lumia 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0225 (+7.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lumia 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUMIA $ +0.1029 (+43.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lumia 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003 (+0.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lumia (LUMIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lumia hinnaajaloo lehte.

Mis on Lumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Lumia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lumia investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LUMIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lumia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lumia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lumia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lumia (LUMIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lumia (LUMIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lumia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lumia hinna ennustust kohe!

Lumia (LUMIA) tokenoomika

Lumia (LUMIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUMIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lumia (LUMIA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lumia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lumia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LUMIA kohalike valuutade suhtes

1 Lumia(LUMIA)/VND
8,873.418
1 Lumia(LUMIA)/AUD
A$0.512544
1 Lumia(LUMIA)/GBP
0.246156
1 Lumia(LUMIA)/EUR
0.28662
1 Lumia(LUMIA)/USD
$0.3372
1 Lumia(LUMIA)/MYR
RM1.419612
1 Lumia(LUMIA)/TRY
13.754388
1 Lumia(LUMIA)/JPY
¥49.5684
1 Lumia(LUMIA)/ARS
ARS$437.351772
1 Lumia(LUMIA)/RUB
26.878212
1 Lumia(LUMIA)/INR
29.508372
1 Lumia(LUMIA)/IDR
Rp5,438.708916
1 Lumia(LUMIA)/KRW
468.330336
1 Lumia(LUMIA)/PHP
19.06866
1 Lumia(LUMIA)/EGP
￡E.16.273272
1 Lumia(LUMIA)/BRL
R$1.82088
1 Lumia(LUMIA)/CAD
C$0.465336
1 Lumia(LUMIA)/BDT
40.949568
1 Lumia(LUMIA)/NGN
517.177128
1 Lumia(LUMIA)/UAH
13.896012
1 Lumia(LUMIA)/VES
Bs45.522
1 Lumia(LUMIA)/CLP
$325.0608
1 Lumia(LUMIA)/PKR
Rs95.522016
1 Lumia(LUMIA)/KZT
182.563452
1 Lumia(LUMIA)/THB
฿10.89156
1 Lumia(LUMIA)/TWD
NT$10.126116
1 Lumia(LUMIA)/AED
د.إ1.237524
1 Lumia(LUMIA)/CHF
Fr0.26976
1 Lumia(LUMIA)/HKD
HK$2.636904
1 Lumia(LUMIA)/AMD
֏128.898072
1 Lumia(LUMIA)/MAD
.د.م3.031428
1 Lumia(LUMIA)/MXN
$6.362964
1 Lumia(LUMIA)/PLN
1.227408
1 Lumia(LUMIA)/RON
лв1.456704
1 Lumia(LUMIA)/SEK
kr3.22026
1 Lumia(LUMIA)/BGN
лв0.563124
1 Lumia(LUMIA)/HUF
Ft113.83872
1 Lumia(LUMIA)/CZK
7.04748
1 Lumia(LUMIA)/KWD
د.ك0.102846
1 Lumia(LUMIA)/ILS
1.136364
1 Lumia(LUMIA)/NOK
kr3.436068
1 Lumia(LUMIA)/NZD
$0.566496

Lumia ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lumia võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lumia ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lumia kohta

Kui palju on Lumia (LUMIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUMIA hind USD on 0.3372 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUMIA/USD hind?
Praegune hind LUMIA/USD on $ 0.3372. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lumia turukapitalisatsioon?
LUMIA turukapitalisatsioon on $ 44.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUMIA ringlev varu?
LUMIA ringlev varu on 130.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUMIA (ATH) hind?
LUMIA saavutab ATH hinna summas 2.59516770698109 USD.
Mis oli kõigi aegade LUMIA madalaim (ATL) hind?
LUMIA nägi ATL hinda summas 0.1949649620411284 USD.
Milline on LUMIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUMIA kauplemismaht on $ 103.74K USD.
Kas LUMIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUMIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUMIA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:44:12 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

