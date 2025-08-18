Lumia (LUMIA) reaalajas hind on $ 0.3372. Viimase 24 tunni jooksul LUMIA kaubeldud madalaim $ 0.3063 ja kõrgeim $ 0.348 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUMIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.59516770698109 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1949649620411284.
Lüliajalise tootluse osas on LUMIA muutunud +0.47% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel -1.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lumia (LUMIA) – turuteave
$ 44.02M
$ 103.74K
$ 80.55M
130.54M
238,888,888
238,888,888
54.64%
ETH
Lumia praegune turukapitalisatsioon on $ 44.02M$ 103.74K 24 tunnise kauplemismahuga. LUMIA ringlev varu on 130.54M, mille koguvaru on 238888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.55M.
Lumia (LUMIA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lumia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003682
-1.08%
30 päeva
$ +0.0225
+7.14%
60 päeva
$ +0.1029
+43.91%
90 päeva
$ +0.003
+0.89%
Lumia Hinnamuutus täna
Täna registreeris LUMIA muutuse $ -0.003682 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lumia 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0225 (+7.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lumia 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUMIA $ +0.1029 (+43.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lumia 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003 (+0.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Lumia (LUMIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.
Lumia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lumia investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LUMIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Lumia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lumia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Lumia hinna ennustus (USD)
Kui palju on Lumia (LUMIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lumia (LUMIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lumia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Lumia (LUMIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUMIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Lumia (LUMIA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Lumia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lumia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
