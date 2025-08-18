Laqira Protocol (LQR) reaalajas hind on $ 0.0902. Viimase 24 tunni jooksul LQR kaubeldud madalaim $ 0.08732 ja kõrgeim $ 0.09071 näitab aktiivset turu volatiivsust. LQRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.518643993636471 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003177412953362381.
Lüliajalise tootluse osas on LQR muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel -5.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Laqira Protocol (LQR) – turuteave
No.1251
$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M
$ 87.65K
$ 87.65K$ 87.65K
$ 225.50M
$ 225.50M$ 225.50M
88.62M
88.62M 88.62M
2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000
BSC
Laqira Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 7.99M$ 87.65K 24 tunnise kauplemismahuga. LQR ringlev varu on 88.62M, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Laqira Protocol (LQR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Laqira Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003168
-0.35%
30 päeva
$ +0.01848
+25.76%
60 päeva
$ +0.0279
+44.78%
90 päeva
$ +0.0064
+7.63%
Laqira Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris LQR muutuse $ -0.0003168 (-0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Laqira Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01848 (+25.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Laqira Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LQR $ +0.0279 (+44.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Laqira Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0064 (+7.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Laqira Protocol (LQR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.
Laqira Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Laqira Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LQR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Laqira Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Laqira Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Laqira Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Laqira Protocol (LQR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Laqira Protocol (LQR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Laqira Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Laqira Protocol (LQR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LQR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Laqira Protocol (LQR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Laqira Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Laqira Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.