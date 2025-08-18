Rohkem infot LQR

Laqira Protocol hind(LQR)

$0.0902
-0.35%1D
Laqira Protocol (LQR) reaalajas hinnagraafik
Laqira Protocol (LQR) hinna teave (USD)

$ 0.08732
$ 0.09071
$ 0.08732
$ 0.09071
$ 0.518643993636471
$ 0.003177412953362381
Laqira Protocol (LQR) reaalajas hind on $ 0.0902. Viimase 24 tunni jooksul LQR kaubeldud madalaim $ 0.08732 ja kõrgeim $ 0.09071 näitab aktiivset turu volatiivsust. LQRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.518643993636471 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003177412953362381.

Lüliajalise tootluse osas on LQR muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel -5.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Laqira Protocol (LQR) – turuteave

No.1251

$ 7.99M
$ 87.65K
$ 225.50M
88.62M
2,500,000,000
BSC

Laqira Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 7.99M $ 87.65K 24 tunnise kauplemismahuga. LQR ringlev varu on 88.62M, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Laqira Protocol (LQR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Laqira Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003168-0.35%
30 päeva$ +0.01848+25.76%
60 päeva$ +0.0279+44.78%
90 päeva$ +0.0064+7.63%
Laqira Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris LQR muutuse $ -0.0003168 (-0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Laqira Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01848 (+25.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Laqira Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LQR $ +0.0279 (+44.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Laqira Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0064 (+7.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Laqira Protocol (LQR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Laqira Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Laqira Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Laqira Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LQR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Laqira Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Laqira Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Laqira Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Laqira Protocol (LQR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Laqira Protocol (LQR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Laqira Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Laqira Protocol hinna ennustust kohe!

Laqira Protocol (LQR) tokenoomika

Laqira Protocol (LQR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LQR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Laqira Protocol (LQR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Laqira Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Laqira Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LQR kohalike valuutade suhtes

1 Laqira Protocol(LQR)/VND
2,373.613
1 Laqira Protocol(LQR)/AUD
A$0.137104
1 Laqira Protocol(LQR)/GBP
0.065846
1 Laqira Protocol(LQR)/EUR
0.07667
1 Laqira Protocol(LQR)/USD
$0.0902
1 Laqira Protocol(LQR)/MYR
RM0.379742
1 Laqira Protocol(LQR)/TRY
3.679258
1 Laqira Protocol(LQR)/JPY
¥13.2594
1 Laqira Protocol(LQR)/ARS
ARS$116.990302
1 Laqira Protocol(LQR)/RUB
7.189842
1 Laqira Protocol(LQR)/INR
7.893402
1 Laqira Protocol(LQR)/IDR
Rp1,454.838506
1 Laqira Protocol(LQR)/KRW
125.276976
1 Laqira Protocol(LQR)/PHP
5.10081
1 Laqira Protocol(LQR)/EGP
￡E.4.353052
1 Laqira Protocol(LQR)/BRL
R$0.48708
1 Laqira Protocol(LQR)/CAD
C$0.124476
1 Laqira Protocol(LQR)/BDT
10.953888
1 Laqira Protocol(LQR)/NGN
138.343348
1 Laqira Protocol(LQR)/UAH
3.717142
1 Laqira Protocol(LQR)/VES
Bs12.177
1 Laqira Protocol(LQR)/CLP
$86.9528
1 Laqira Protocol(LQR)/PKR
Rs25.551856
1 Laqira Protocol(LQR)/KZT
48.835182
1 Laqira Protocol(LQR)/THB
฿2.921578
1 Laqira Protocol(LQR)/TWD
NT$2.708706
1 Laqira Protocol(LQR)/AED
د.إ0.331034
1 Laqira Protocol(LQR)/CHF
Fr0.07216
1 Laqira Protocol(LQR)/HKD
HK$0.705364
1 Laqira Protocol(LQR)/AMD
֏34.479852
1 Laqira Protocol(LQR)/MAD
.د.م0.810898
1 Laqira Protocol(LQR)/MXN
$1.702074
1 Laqira Protocol(LQR)/PLN
0.328328
1 Laqira Protocol(LQR)/RON
лв0.389664
1 Laqira Protocol(LQR)/SEK
kr0.86141
1 Laqira Protocol(LQR)/BGN
лв0.150634
1 Laqira Protocol(LQR)/HUF
Ft30.45152
1 Laqira Protocol(LQR)/CZK
1.88518
1 Laqira Protocol(LQR)/KWD
د.ك0.027511
1 Laqira Protocol(LQR)/ILS
0.303974
1 Laqira Protocol(LQR)/NOK
kr0.919138
1 Laqira Protocol(LQR)/NZD
$0.151536

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Laqira Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Laqira Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Laqira Protocol kohta

Kui palju on Laqira Protocol (LQR) tänapäeval väärt?
Reaalajas LQR hind USD on 0.0902 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LQR/USD hind?
Praegune hind LQR/USD on $ 0.0902. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Laqira Protocol turukapitalisatsioon?
LQR turukapitalisatsioon on $ 7.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LQR ringlev varu?
LQR ringlev varu on 88.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LQR (ATH) hind?
LQR saavutab ATH hinna summas 0.518643993636471 USD.
Mis oli kõigi aegade LQR madalaim (ATL) hind?
LQR nägi ATL hinda summas 0.003177412953362381 USD.
Milline on LQR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LQR kauplemismaht on $ 87.65K USD.
Kas LQR sel aastal kõrgemale ka suundub?
LQR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LQR hinna ennustust.
Laqira Protocol (LQR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

