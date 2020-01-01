Laqira Protocol (LQR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Laqira Protocol (LQR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Laqira Protocol (LQR) teave Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit. Ametlik veebisait: https://laqira.io Valge raamat: https://laqira.io/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf Ostke LQR kohe!

Laqira Protocol (LQR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Laqira Protocol (LQR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.58M $ 7.58M $ 7.58M Koguvaru: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ringlev varu: $ 88.62M $ 88.62M $ 88.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 213.73M $ 213.73M $ 213.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4117 $ 0.4117 $ 0.4117 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 Praegune hind: $ 0.08549 $ 0.08549 $ 0.08549 Lisateave Laqira Protocol (LQR) hinna kohta

Laqira Protocol (LQR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Laqira Protocol (LQR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LQR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LQR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LQR tokeni tokenoomikat, avastage LQR tokeni reaalajas hinda!

Laqira Protocol (LQR) hinna ajalugu LQR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LQR hinna ajalugu kohe!

LQR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LQR võiks suunduda? Meie LQR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LQR tokeni hinna ennustust kohe!

