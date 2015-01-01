Liberland (LLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Liberland (LLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Liberland (LLD) teave Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM). Ametlik veebisait: https://liberland.org/blockchain Valge raamat: https://liberland-1.gitbook.io/wiki/v/public-documents/blockchain Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GwKKPsJdY5oWMJ8RReWLcvb82KzW6FKy2bKoYW7kHr16 Ostke LLD kohe!

Liberland (LLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Liberland (LLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 20 $ 20 $ 20 Kõigi aegade madalaim: $ 0.7921546358435271 $ 0.7921546358435271 $ 0.7921546358435271 Praegune hind: $ 1.764 $ 1.764 $ 1.764 Lisateave Liberland (LLD) hinna kohta

Liberland (LLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Liberland (LLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LLD tokeni tokenoomikat, avastage LLD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LLD Kas olete huvitatud Liberland (LLD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LLD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LLD MEXC-ist osta!

Liberland (LLD) hinna ajalugu LLD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LLD hinna ajalugu kohe!

LLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LLD võiks suunduda? Meie LLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LLD tokeni hinna ennustust kohe!

