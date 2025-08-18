Rohkem infot LLD

Liberland logo

Liberland hind(LLD)

1 LLD/USD reaalajas hind:

$1.926
$1.926$1.926
-1.28%1D
USD
Liberland (LLD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:43:15 (UTC+8)

Liberland (LLD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.894
$ 1.894$ 1.894
24 h madal
$ 1.968
$ 1.968$ 1.968
24 h kõrge

$ 1.894
$ 1.894$ 1.894

$ 1.968
$ 1.968$ 1.968

$ 18.549453902551676
$ 18.549453902551676$ 18.549453902551676

$ 0.7921546358435271
$ 0.7921546358435271$ 0.7921546358435271

-0.52%

-1.28%

-8.34%

-8.34%

Liberland (LLD) reaalajas hind on $ 1.925. Viimase 24 tunni jooksul LLD kaubeldud madalaim $ 1.894 ja kõrgeim $ 1.968 näitab aktiivset turu volatiivsust. LLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.549453902551676 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7921546358435271.

Lüliajalise tootluse osas on LLD muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -1.28% 24 tunni vältel -8.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Liberland (LLD) – turuteave

No.4206

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.16K
$ 57.16K$ 57.16K

$ 5.78M
$ 5.78M$ 5.78M

0.00
0.00 0.00

3,000,000
3,000,000 3,000,000

LLD

Liberland praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 57.16K 24 tunnise kauplemismahuga. LLD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 3000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Liberland (LLD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Liberland tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.02497-1.28%
30 päeva$ +0.087+4.73%
60 päeva$ +0.112+6.17%
90 päeva$ -0.199-9.37%
Liberland Hinnamuutus täna

Täna registreeris LLD muutuse $ -0.02497 (-1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Liberland 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.087 (+4.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Liberland 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LLD $ +0.112 (+6.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Liberland 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.199 (-9.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Liberland (LLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Liberland hinnaajaloo lehte.

Mis on Liberland (LLD)

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Liberland on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Liberland investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Liberland kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Liberland ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Liberland hinna ennustus (USD)

Kui palju on Liberland (LLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liberland (LLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Liberland nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Liberland hinna ennustust kohe!

Liberland (LLD) tokenoomika

Liberland (LLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Liberland (LLD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Liberland osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Liberland osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LLD kohalike valuutade suhtes

1 Liberland(LLD)/VND
50,656.375
1 Liberland(LLD)/AUD
A$2.926
1 Liberland(LLD)/GBP
1.40525
1 Liberland(LLD)/EUR
1.63625
1 Liberland(LLD)/USD
$1.925
1 Liberland(LLD)/MYR
RM8.10425
1 Liberland(LLD)/TRY
78.52075
1 Liberland(LLD)/JPY
¥282.975
1 Liberland(LLD)/ARS
ARS$2,496.74425
1 Liberland(LLD)/RUB
153.44175
1 Liberland(LLD)/INR
168.45675
1 Liberland(LLD)/IDR
Rp31,048.38275
1 Liberland(LLD)/KRW
2,673.594
1 Liberland(LLD)/PHP
108.85875
1 Liberland(LLD)/EGP
￡E.92.9005
1 Liberland(LLD)/BRL
R$10.395
1 Liberland(LLD)/CAD
C$2.6565
1 Liberland(LLD)/BDT
233.772
1 Liberland(LLD)/NGN
2,952.4495
1 Liberland(LLD)/UAH
79.32925
1 Liberland(LLD)/VES
Bs259.875
1 Liberland(LLD)/CLP
$1,855.7
1 Liberland(LLD)/PKR
Rs545.314
1 Liberland(LLD)/KZT
1,042.21425
1 Liberland(LLD)/THB
฿62.1775
1 Liberland(LLD)/TWD
NT$57.80775
1 Liberland(LLD)/AED
د.إ7.06475
1 Liberland(LLD)/CHF
Fr1.54
1 Liberland(LLD)/HKD
HK$15.0535
1 Liberland(LLD)/AMD
֏735.8505
1 Liberland(LLD)/MAD
.د.م17.30575
1 Liberland(LLD)/MXN
$36.32475
1 Liberland(LLD)/PLN
7.007
1 Liberland(LLD)/RON
лв8.316
1 Liberland(LLD)/SEK
kr18.38375
1 Liberland(LLD)/BGN
лв3.21475
1 Liberland(LLD)/HUF
Ft649.88
1 Liberland(LLD)/CZK
40.2325
1 Liberland(LLD)/KWD
د.ك0.587125
1 Liberland(LLD)/ILS
6.48725
1 Liberland(LLD)/NOK
kr19.61575
1 Liberland(LLD)/NZD
$3.234

Liberland ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Liberland võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Liberland ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liberland kohta

Kui palju on Liberland (LLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas LLD hind USD on 1.925 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LLD/USD hind?
Praegune hind LLD/USD on $ 1.925. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Liberland turukapitalisatsioon?
LLD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LLD ringlev varu?
LLD ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LLD (ATH) hind?
LLD saavutab ATH hinna summas 18.549453902551676 USD.
Mis oli kõigi aegade LLD madalaim (ATL) hind?
LLD nägi ATL hinda summas 0.7921546358435271 USD.
Milline on LLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LLD kauplemismaht on $ 57.16K USD.
Kas LLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
LLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LLD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:43:15 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LLD/USD kalkulaator

Summa

LLD
LLD
USD
USD

1 LLD = 1.925 USD

Kauplemine: LLD

LLDUSDT
$1.926
$1.926$1.926
-1.28%

