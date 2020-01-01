Lingo (LINGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lingo (LINGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lingo (LINGO) teave LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences. Ametlik veebisait: https://lingocoin.io/ Valge raamat: https://bento.me/lingo Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GWZGj6AM4pkWxQW6bifE6JChSRf2hEQFWFkYC4REaL7H Ostke LINGO kohe!

Lingo (LINGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lingo (LINGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.14M $ 7.14M $ 7.14M Koguvaru: $ 206.34M $ 206.34M $ 206.34M Ringlev varu: $ 206.34M $ 206.34M $ 206.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.58M $ 34.58M $ 34.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7568 $ 0.7568 $ 0.7568 Kõigi aegade madalaim: $ 0.034395024152487505 $ 0.034395024152487505 $ 0.034395024152487505 Praegune hind: $ 0.03458 $ 0.03458 $ 0.03458 Lisateave Lingo (LINGO) hinna kohta

Lingo (LINGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lingo (LINGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LINGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LINGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LINGO tokeni tokenoomikat, avastage LINGO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LINGO Kas olete huvitatud Lingo (LINGO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LINGO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LINGO MEXC-ist osta!

Lingo (LINGO) hinna ajalugu LINGO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LINGO hinna ajalugu kohe!

LINGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LINGO võiks suunduda? Meie LINGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LINGO tokeni hinna ennustust kohe!

