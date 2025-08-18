Rohkem infot LINGO

Lingo hind(LINGO)

$0.03698
+0.05%1D
Lingo (LINGO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:42:59 (UTC+8)

Lingo (LINGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03677
24 h madal
$ 0.03717
24 h kõrge

$ 0.03677
$ 0.03717
$ 0.6091323507966424
$ 0.034566692640785136
-0.03%

+0.05%

-0.33%

-0.33%

Lingo (LINGO) reaalajas hind on $ 0.03698. Viimase 24 tunni jooksul LINGO kaubeldud madalaim $ 0.03677 ja kõrgeim $ 0.03717 näitab aktiivset turu volatiivsust. LINGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6091323507966424 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.034566692640785136.

Lüliajalise tootluse osas on LINGO muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -0.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lingo (LINGO) – turuteave

No.1265

$ 7.63M
$ 61.23K
$ 36.98M
206.34M
1,000,000,000
206,339,847
20.63%

BASE

Lingo praegune turukapitalisatsioon on $ 7.63M $ 61.23K 24 tunnise kauplemismahuga. LINGO ringlev varu on 206.34M, mille koguvaru on 206339847. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.98M.

Lingo (LINGO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lingo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000185+0.05%
30 päeva$ -0.00246-6.24%
60 päeva$ -0.00375-9.21%
90 päeva$ -0.02199-37.30%
Lingo Hinnamuutus täna

Täna registreeris LINGO muutuse $ +0.0000185 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lingo 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00246 (-6.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lingo 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LINGO $ -0.00375 (-9.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lingo 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02199 (-37.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lingo (LINGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lingo hinnaajaloo lehte.

Mis on Lingo (LINGO)

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

Lingo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lingo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LINGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lingo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lingo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lingo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lingo (LINGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lingo (LINGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lingo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lingo hinna ennustust kohe!

Lingo (LINGO) tokenoomika

Lingo (LINGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LINGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lingo (LINGO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lingo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lingo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LINGO kohalike valuutade suhtes

1 Lingo(LINGO)/VND
973.1287
1 Lingo(LINGO)/AUD
A$0.0562096
1 Lingo(LINGO)/GBP
0.0269954
1 Lingo(LINGO)/EUR
0.031433
1 Lingo(LINGO)/USD
$0.03698
1 Lingo(LINGO)/MYR
RM0.1556858
1 Lingo(LINGO)/TRY
1.5084142
1 Lingo(LINGO)/JPY
¥5.43606
1 Lingo(LINGO)/ARS
ARS$47.9634298
1 Lingo(LINGO)/RUB
2.9476758
1 Lingo(LINGO)/INR
3.2361198
1 Lingo(LINGO)/IDR
Rp596.4515294
1 Lingo(LINGO)/KRW
51.3607824
1 Lingo(LINGO)/PHP
2.091219
1 Lingo(LINGO)/EGP
￡E.1.7846548
1 Lingo(LINGO)/BRL
R$0.199692
1 Lingo(LINGO)/CAD
C$0.0510324
1 Lingo(LINGO)/BDT
4.4908512
1 Lingo(LINGO)/NGN
56.7177052
1 Lingo(LINGO)/UAH
1.5239458
1 Lingo(LINGO)/VES
Bs4.9923
1 Lingo(LINGO)/CLP
$35.64872
1 Lingo(LINGO)/PKR
Rs10.4756944
1 Lingo(LINGO)/KZT
20.0213418
1 Lingo(LINGO)/THB
฿1.194454
1 Lingo(LINGO)/TWD
NT$1.1105094
1 Lingo(LINGO)/AED
د.إ0.1357166
1 Lingo(LINGO)/CHF
Fr0.029584
1 Lingo(LINGO)/HKD
HK$0.2891836
1 Lingo(LINGO)/AMD
֏14.1359748
1 Lingo(LINGO)/MAD
.د.م0.3324502
1 Lingo(LINGO)/MXN
$0.6978126
1 Lingo(LINGO)/PLN
0.1346072
1 Lingo(LINGO)/RON
лв0.1597536
1 Lingo(LINGO)/SEK
kr0.353159
1 Lingo(LINGO)/BGN
лв0.0617566
1 Lingo(LINGO)/HUF
Ft12.484448
1 Lingo(LINGO)/CZK
0.772882
1 Lingo(LINGO)/KWD
د.ك0.0112789
1 Lingo(LINGO)/ILS
0.1246226
1 Lingo(LINGO)/NOK
kr0.3768262
1 Lingo(LINGO)/NZD
$0.0621264

Lingo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lingo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lingo ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lingo kohta

Kui palju on Lingo (LINGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas LINGO hind USD on 0.03698 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LINGO/USD hind?
Praegune hind LINGO/USD on $ 0.03698. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lingo turukapitalisatsioon?
LINGO turukapitalisatsioon on $ 7.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LINGO ringlev varu?
LINGO ringlev varu on 206.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LINGO (ATH) hind?
LINGO saavutab ATH hinna summas 0.6091323507966424 USD.
Mis oli kõigi aegade LINGO madalaim (ATL) hind?
LINGO nägi ATL hinda summas 0.034566692640785136 USD.
Milline on LINGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LINGO kauplemismaht on $ 61.23K USD.
Kas LINGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
LINGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LINGO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:42:59 (UTC+8)

Lingo (LINGO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

