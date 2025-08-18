Lingo (LINGO) reaalajas hind on $ 0.03698. Viimase 24 tunni jooksul LINGO kaubeldud madalaim $ 0.03677 ja kõrgeim $ 0.03717 näitab aktiivset turu volatiivsust. LINGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6091323507966424 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.034566692640785136.
Lüliajalise tootluse osas on LINGO muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -0.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lingo (LINGO) – turuteave
No.1265
$ 7.63M
$ 7.63M
$ 61.23K
$ 61.23K
$ 36.98M
$ 36.98M
206.34M
206.34M
1,000,000,000
1,000,000,000
206,339,847
206,339,847
20.63%
BASE
Lingo praegune turukapitalisatsioon on $ 7.63M$ 61.23K 24 tunnise kauplemismahuga. LINGO ringlev varu on 206.34M, mille koguvaru on 206339847. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.98M.
Lingo (LINGO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lingo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000185
+0.05%
30 päeva
$ -0.00246
-6.24%
60 päeva
$ -0.00375
-9.21%
90 päeva
$ -0.02199
-37.30%
Lingo Hinnamuutus täna
Täna registreeris LINGO muutuse $ +0.0000185 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lingo 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00246 (-6.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lingo 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LINGO $ -0.00375 (-9.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lingo 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02199 (-37.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Lingo (LINGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.
Lingo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lingo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LINGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Lingo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lingo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Lingo hinna ennustus (USD)
Kui palju on Lingo (LINGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lingo (LINGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lingo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Lingo (LINGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LINGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Lingo (LINGO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Lingo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lingo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.