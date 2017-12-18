LightningBitcoin (LBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LightningBitcoin (LBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LightningBitcoin (LBTC) teave Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization. Ametlik veebisait: http://lbtc.io/ Valge raamat: http://lbtc.io/web/viewer.html Plokiahela Explorer: http://explorer.lbtc.io Ostke LBTC kohe!

LightningBitcoin (LBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LightningBitcoin (LBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 619.97K $ 619.97K $ 619.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.4 $ 7.4 $ 7.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05135513457072038 $ 0.05135513457072038 $ 0.05135513457072038 Praegune hind: $ 0.08304 $ 0.08304 $ 0.08304 Lisateave LightningBitcoin (LBTC) hinna kohta

LightningBitcoin (LBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LightningBitcoin (LBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LBTC tokeni tokenoomikat, avastage LBTC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LBTC Kas olete huvitatud LightningBitcoin (LBTC) lisamisest oma portfooliosse?

LightningBitcoin (LBTC) hinna ajalugu LBTC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LBTC hinna ajalugu kohe!

LBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LBTC võiks suunduda? Meie LBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LBTC tokeni hinna ennustust kohe!

