Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

Nimi

Koht

Turulagi

Täielikult lahjendatud turukapital

Turuosa

Kauplemismaht/turukapital (24H)

Ringlev varu

Maksimaalne varu

Koguvaru

Ringluse määr

Väljaandmise kuupäev

Hind, millega vara esmakordselt välja anti

Kõigi aegade kõrgeim

Madalaim hind

Avalik plokiahe

Sektor

Sotsiaalmeedia

