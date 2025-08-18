Rohkem infot LBTC

LightningBitcoin (LBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:41:52 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC) hinna teave (USD)

+2.90%

LightningBitcoin (LBTC) reaalajas hind on $ 0.08968. Viimase 24 tunni jooksul LBTC kaubeldud madalaim $ 0.08925 ja kõrgeim $ 0.09293 näitab aktiivset turu volatiivsust. LBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,037.530029296875 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05135513457072038.

Lüliajalise tootluse osas on LBTC muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel +2.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LightningBitcoin (LBTC) – turuteave

LBTC

LightningBitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.26K 24 tunnise kauplemismahuga. LBTC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 7465926. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 669.54K.

LightningBitcoin (LBTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LightningBitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0002862+0.32%
30 päeva$ +0.02392+36.37%
60 päeva$ +0.00594+7.09%
90 päeva$ -0.05097-36.24%
LightningBitcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris LBTC muutuse $ +0.0002862 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LightningBitcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02392 (+36.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LightningBitcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LBTC $ +0.00594 (+7.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LightningBitcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05097 (-36.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LightningBitcoin (LBTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LightningBitcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on LightningBitcoin (LBTC)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LightningBitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LBTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LightningBitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LightningBitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LightningBitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on LightningBitcoin (LBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LightningBitcoin (LBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LightningBitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LightningBitcoin hinna ennustust kohe!

LightningBitcoin (LBTC) tokenoomika

LightningBitcoin (LBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LightningBitcoin (LBTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LightningBitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LightningBitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LBTC kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LightningBitcoin kohta

Kui palju on LightningBitcoin (LBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas LBTC hind USD on 0.08968 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LBTC/USD hind?
Praegune hind LBTC/USD on $ 0.08968. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LightningBitcoin turukapitalisatsioon?
LBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LBTC ringlev varu?
LBTC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LBTC (ATH) hind?
LBTC saavutab ATH hinna summas 1,037.530029296875 USD.
Mis oli kõigi aegade LBTC madalaim (ATL) hind?
LBTC nägi ATL hinda summas 0.05135513457072038 USD.
Milline on LBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LBTC kauplemismaht on $ 55.26K USD.
Kas LBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
LBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LBTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:41:52 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

