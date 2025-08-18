LightningBitcoin (LBTC) reaalajas hind on $ 0.08968. Viimase 24 tunni jooksul LBTC kaubeldud madalaim $ 0.08925 ja kõrgeim $ 0.09293 näitab aktiivset turu volatiivsust. LBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,037.530029296875 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05135513457072038.
Lüliajalise tootluse osas on LBTC muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel +2.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LightningBitcoin (LBTC) – turuteave
No.6902
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.26K
$ 55.26K$ 55.26K
$ 669.54K
$ 669.54K$ 669.54K
0.00
0.00 0.00
7,465,926
7,465,926 7,465,926
7,465,926
7,465,926 7,465,926
0.00%
2017-12-18 00:00:00
LBTC
LightningBitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.26K 24 tunnise kauplemismahuga. LBTC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 7465926. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 669.54K.
LightningBitcoin (LBTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LightningBitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0002862
+0.32%
30 päeva
$ +0.02392
+36.37%
60 päeva
$ +0.00594
+7.09%
90 päeva
$ -0.05097
-36.24%
LightningBitcoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris LBTC muutuse $ +0.0002862 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LightningBitcoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02392 (+36.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LightningBitcoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LBTC $ +0.00594 (+7.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LightningBitcoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05097 (-36.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LightningBitcoin (LBTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.
LightningBitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LightningBitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LBTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LightningBitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LightningBitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
LightningBitcoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on LightningBitcoin (LBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LightningBitcoin (LBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LightningBitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LightningBitcoin (LBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
LightningBitcoin (LBTC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas LightningBitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LightningBitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.