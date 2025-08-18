Rohkem infot LAT

PlatON hind(LAT)

$0.003351
$0.003351$0.003351
-3.20%1D
PlatON (LAT) reaalajas hinnagraafik
PlatON (LAT) hinna teave (USD)

$ 0.003343
$ 0.003343$ 0.003343
$ 0.003548
$ 0.003548$ 0.003548
$ 0.003343
$ 0.003343$ 0.003343

$ 0.003548
$ 0.003548$ 0.003548

$ 0.89407158
$ 0.89407158$ 0.89407158

$ 0.000119769693151375
$ 0.000119769693151375$ 0.000119769693151375

-0.24%

-3.20%

-2.62%

-2.62%

PlatON (LAT) reaalajas hind on $ 0.003352. Viimase 24 tunni jooksul LAT kaubeldud madalaim $ 0.003343 ja kõrgeim $ 0.003548 näitab aktiivset turu volatiivsust. LATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.89407158 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000119769693151375.

Lüliajalise tootluse osas on LAT muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -3.20% 24 tunni vältel -2.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

No.844

$ 22.33M
$ 22.33M$ 22.33M

$ 60.65K
$ 60.65K$ 60.65K

$ 34.36M
$ 34.36M$ 34.36M

6.66B
6.66B 6.66B

10,250,000,000
10,250,000,000 10,250,000,000

2021-05-12 00:00:00

LAT

LAT praegune turukapitalisatsioon on $ 22.33M $ 60.65K 24 tunnise kauplemismahuga. LAT ringlev varu on 6.66B, mille koguvaru on 10250000000.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00011078-3.20%
30 päeva$ -0.000099-2.87%
60 päeva$ -0.000513-13.28%
90 päeva$ -0.000712-17.52%
Täna registreeris LAT muutuse $ -0.00011078 (-3.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000099 (-2.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LAT $ -0.000513 (-13.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000712 (-17.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Mis on PlatON (LAT)

PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.

PlatON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PlatON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida LAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PlatON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PlatON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

1 PlatON(LAT)/VND
88.20788
1 PlatON(LAT)/AUD
A$0.00512856
1 PlatON(LAT)/GBP
0.00244696
1 PlatON(LAT)/EUR
0.0028492
1 PlatON(LAT)/USD
$0.003352
1 PlatON(LAT)/MYR
RM0.01411192
1 PlatON(LAT)/TRY
0.13672808
1 PlatON(LAT)/JPY
¥0.492744
1 PlatON(LAT)/ARS
ARS$4.34757752
1 PlatON(LAT)/RUB
0.2671544
1 PlatON(LAT)/INR
0.29333352
1 PlatON(LAT)/IDR
Rp54.06450856
1 PlatON(LAT)/KRW
4.65552576
1 PlatON(LAT)/PHP
0.1895556
1 PlatON(LAT)/EGP
￡E.0.161734
1 PlatON(LAT)/BRL
R$0.0181008
1 PlatON(LAT)/CAD
C$0.00462576
1 PlatON(LAT)/BDT
0.40706688
1 PlatON(LAT)/NGN
5.14109648
1 PlatON(LAT)/UAH
0.13813592
1 PlatON(LAT)/VES
Bs0.45252
1 PlatON(LAT)/CLP
$3.231328
1 PlatON(LAT)/PKR
Rs0.94955456
1 PlatON(LAT)/KZT
1.81480632
1 PlatON(LAT)/THB
฿0.10853776
1 PlatON(LAT)/TWD
NT$0.10066056
1 PlatON(LAT)/AED
د.إ0.01230184
1 PlatON(LAT)/CHF
Fr0.0026816
1 PlatON(LAT)/HKD
HK$0.02621264
1 PlatON(LAT)/AMD
֏1.28133552
1 PlatON(LAT)/MAD
.د.م0.03013448
1 PlatON(LAT)/MXN
$0.06278296
1 PlatON(LAT)/PLN
0.01216776
1 PlatON(LAT)/RON
лв0.01448064
1 PlatON(LAT)/SEK
kr0.03197808
1 PlatON(LAT)/BGN
лв0.00559784
1 PlatON(LAT)/HUF
Ft1.1316352
1 PlatON(LAT)/CZK
0.07012384
1 PlatON(LAT)/KWD
د.ك0.00102236
1 PlatON(LAT)/ILS
0.01129624
1 PlatON(LAT)/NOK
kr0.03405632
1 PlatON(LAT)/NZD
$0.00563136

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PlatON võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PlatON ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Kui palju on PlatON (LAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas LAT hind USD on 0.003352 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LAT/USD hind?
Praegune hind LAT/USD on $ 0.003352. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PlatON turukapitalisatsioon?
LAT turukapitalisatsioon on $ 22.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LAT ringlev varu?
LAT ringlev varu on 6.66B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAT (ATH) hind?
LAT saavutab ATH hinna summas 0.89407158 USD.
Mis oli kõigi aegade LAT madalaim (ATL) hind?
LAT nägi ATL hinda summas 0.000119769693151375 USD.
Milline on LAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LAT kauplemismaht on $ 60.65K USD.
Kas LAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
LAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAT hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

