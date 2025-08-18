PlatON (LAT) reaalajas hind on $ 0.003352. Viimase 24 tunni jooksul LAT kaubeldud madalaim $ 0.003343 ja kõrgeim $ 0.003548 näitab aktiivset turu volatiivsust. LATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.89407158 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000119769693151375.
Lüliajalise tootluse osas on LAT muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -3.20% 24 tunni vältel -2.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PlatON (LAT) – turuteave
No.844
$ 22.33M
$ 22.33M
$ 60.65K
$ 60.65K
$ 34.36M
$ 34.36M
6.66B
6.66B
10,250,000,000
10,250,000,000
2021-05-12 00:00:00
LAT
PlatON praegune turukapitalisatsioon on $ 22.33M$ 60.65K 24 tunnise kauplemismahuga. LAT ringlev varu on 6.66B, mille koguvaru on 10250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
PlatON (LAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PlatON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00011078
-3.20%
30 päeva
$ -0.000099
-2.87%
60 päeva
$ -0.000513
-13.28%
90 päeva
$ -0.000712
-17.52%
PlatON Hinnamuutus täna
Täna registreeris LAT muutuse $ -0.00011078 (-3.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PlatON 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000099 (-2.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PlatON 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LAT $ -0.000513 (-13.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PlatON 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000712 (-17.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PlatON (LAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.
PlatON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PlatON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PlatON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PlatON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PlatON hinna ennustus (USD)
Kui palju on PlatON (LAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PlatON (LAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PlatON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PlatON (LAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PlatON (LAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PlatON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PlatON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.