Mis on PlatON (LAT)

PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.

PlatON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PlatON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida LAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse PlatON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PlatON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PlatON hinna ennustus (USD)

Kui palju on PlatON (LAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PlatON (LAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PlatON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PlatON hinna ennustust kohe!

PlatON (LAT) tokenoomika

PlatON (LAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PlatON (LAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PlatON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PlatON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

PlatON ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PlatON võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PlatON kohta Kui palju on PlatON (LAT) tänapäeval väärt? Reaalajas LAT hind USD on 0.003352 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LAT/USD hind? $ 0.003352 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PlatON turukapitalisatsioon? LAT turukapitalisatsioon on $ 22.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LAT ringlev varu? LAT ringlev varu on 6.66B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAT (ATH) hind? LAT saavutab ATH hinna summas 0.89407158 USD . Mis oli kõigi aegade LAT madalaim (ATL) hind? LAT nägi ATL hinda summas 0.000119769693151375 USD . Milline on LAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LAT kauplemismaht on $ 60.65K USD . Kas LAT sel aastal kõrgemale ka suundub? LAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAT hinna ennustust

PlatON (LAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.