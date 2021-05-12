PlatON (LAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PlatON (LAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PlatON (LAT) teave PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs. Ametlik veebisait: https://platon.network/ Valge raamat: https://platon.network/pdf/en/PlatON_A_High-Efficiency_Trustless_Computing_Network_Whitepaper_EN.pdf Plokiahela Explorer: https://scan.platon.network/ Ostke LAT kohe!

PlatON (LAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PlatON (LAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.24M $ 21.24M $ 21.24M Koguvaru: $ 10.25B $ 10.25B $ 10.25B Ringlev varu: $ 6.66B $ 6.66B $ 6.66B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.67M $ 32.67M $ 32.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 Praegune hind: $ 0.003187 $ 0.003187 $ 0.003187 Lisateave PlatON (LAT) hinna kohta

PlatON (LAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PlatON (LAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAT tokeni tokenoomikat, avastage LAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LAT Kas olete huvitatud PlatON (LAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LAT MEXC-ist osta!

PlatON (LAT) hinna ajalugu LAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LAT hinna ajalugu kohe!

LAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAT võiks suunduda? Meie LAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAT tokeni hinna ennustust kohe!

