Rohkem infot KZEN

KZEN Hinnainfo

KZEN Valge raamat

KZEN Ametlik veebisait

KZEN Tokenoomika

KZEN Hinnaprognoos

KZEN Ajalugu

KZEN – ostujuhend

KZEN-usaldusraha valuutakonverter

KZEN Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kaizen Finance logo

Kaizen Finance hind(KZEN)

1 KZEN/USD reaalajas hind:

$0.00051
$0.00051$0.00051
0.00%1D
USD
Kaizen Finance (KZEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:52:31 (UTC+8)

Kaizen Finance (KZEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000506
$ 0.000506$ 0.000506
24 h madal
$ 0.00051
$ 0.00051$ 0.00051
24 h kõrge

$ 0.000506
$ 0.000506$ 0.000506

$ 0.00051
$ 0.00051$ 0.00051

$ 0.2235280266015622
$ 0.2235280266015622$ 0.2235280266015622

$ 0.000502542103236285
$ 0.000502542103236285$ 0.000502542103236285

0.00%

0.00%

+0.39%

+0.39%

Kaizen Finance (KZEN) reaalajas hind on $ 0.00051. Viimase 24 tunni jooksul KZEN kaubeldud madalaim $ 0.000506 ja kõrgeim $ 0.00051 näitab aktiivset turu volatiivsust. KZENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2235280266015622 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000502542103236285.

Lüliajalise tootluse osas on KZEN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kaizen Finance (KZEN) – turuteave

No.2657

$ 218.67K
$ 218.67K$ 218.67K

$ 20.44K
$ 20.44K$ 20.44K

$ 510.00K
$ 510.00K$ 510.00K

428.76M
428.76M 428.76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kaizen Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 218.67K $ 20.44K 24 tunnise kauplemismahuga. KZEN ringlev varu on 428.76M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Kaizen Finance (KZEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kaizen Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000025-4.68%
60 päeva$ -0.000023-4.32%
90 päeva$ -0.000027-5.03%
Kaizen Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris KZEN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kaizen Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000025 (-4.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kaizen Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KZEN $ -0.000023 (-4.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kaizen Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000027 (-5.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kaizen Finance (KZEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kaizen Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Kaizen Finance (KZEN)

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Kaizen Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kaizen Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KZEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kaizen Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kaizen Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kaizen Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kaizen Finance (KZEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kaizen Finance (KZEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kaizen Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kaizen Finance hinna ennustust kohe!

Kaizen Finance (KZEN) tokenoomika

Kaizen Finance (KZEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KZEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kaizen Finance (KZEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kaizen Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kaizen Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KZEN kohalike valuutade suhtes

1 Kaizen Finance(KZEN)/VND
13.42065
1 Kaizen Finance(KZEN)/AUD
A$0.0007803
1 Kaizen Finance(KZEN)/GBP
0.0003723
1 Kaizen Finance(KZEN)/EUR
0.0004335
1 Kaizen Finance(KZEN)/USD
$0.00051
1 Kaizen Finance(KZEN)/MYR
RM0.0021471
1 Kaizen Finance(KZEN)/TRY
0.0208029
1 Kaizen Finance(KZEN)/JPY
¥0.07497
1 Kaizen Finance(KZEN)/ARS
ARS$0.6614751
1 Kaizen Finance(KZEN)/RUB
0.040647
1 Kaizen Finance(KZEN)/INR
0.0446301
1 Kaizen Finance(KZEN)/IDR
Rp8.2258053
1 Kaizen Finance(KZEN)/KRW
0.7083288
1 Kaizen Finance(KZEN)/PHP
0.0288405
1 Kaizen Finance(KZEN)/EGP
￡E.0.0246075
1 Kaizen Finance(KZEN)/BRL
R$0.002754
1 Kaizen Finance(KZEN)/CAD
C$0.0007038
1 Kaizen Finance(KZEN)/BDT
0.0619344
1 Kaizen Finance(KZEN)/NGN
0.7822074
1 Kaizen Finance(KZEN)/UAH
0.0210171
1 Kaizen Finance(KZEN)/VES
Bs0.06885
1 Kaizen Finance(KZEN)/CLP
$0.49164
1 Kaizen Finance(KZEN)/PKR
Rs0.1444728
1 Kaizen Finance(KZEN)/KZT
0.2761191
1 Kaizen Finance(KZEN)/THB
฿0.0165138
1 Kaizen Finance(KZEN)/TWD
NT$0.0153153
1 Kaizen Finance(KZEN)/AED
د.إ0.0018717
1 Kaizen Finance(KZEN)/CHF
Fr0.000408
1 Kaizen Finance(KZEN)/HKD
HK$0.0039882
1 Kaizen Finance(KZEN)/AMD
֏0.1949526
1 Kaizen Finance(KZEN)/MAD
.د.م0.0045849
1 Kaizen Finance(KZEN)/MXN
$0.0095523
1 Kaizen Finance(KZEN)/PLN
0.0018513
1 Kaizen Finance(KZEN)/RON
лв0.0022032
1 Kaizen Finance(KZEN)/SEK
kr0.0048654
1 Kaizen Finance(KZEN)/BGN
лв0.0008517
1 Kaizen Finance(KZEN)/HUF
Ft0.172176
1 Kaizen Finance(KZEN)/CZK
0.0106692
1 Kaizen Finance(KZEN)/KWD
د.ك0.00015555
1 Kaizen Finance(KZEN)/ILS
0.0017187
1 Kaizen Finance(KZEN)/NOK
kr0.0051816
1 Kaizen Finance(KZEN)/NZD
$0.0008568

Kaizen Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kaizen Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kaizen Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kaizen Finance kohta

Kui palju on Kaizen Finance (KZEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas KZEN hind USD on 0.00051 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KZEN/USD hind?
Praegune hind KZEN/USD on $ 0.00051. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kaizen Finance turukapitalisatsioon?
KZEN turukapitalisatsioon on $ 218.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KZEN ringlev varu?
KZEN ringlev varu on 428.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KZEN (ATH) hind?
KZEN saavutab ATH hinna summas 0.2235280266015622 USD.
Mis oli kõigi aegade KZEN madalaim (ATL) hind?
KZEN nägi ATL hinda summas 0.000502542103236285 USD.
Milline on KZEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KZEN kauplemismaht on $ 20.44K USD.
Kas KZEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
KZEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KZEN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:52:31 (UTC+8)

Kaizen Finance (KZEN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KZEN/USD kalkulaator

Summa

KZEN
KZEN
USD
USD

1 KZEN = 0.00051 USD

Kauplemine: KZEN

KZENUSDT
$0.00051
$0.00051$0.00051
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu