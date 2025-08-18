Kaizen Finance (KZEN) reaalajas hind on $ 0.00051. Viimase 24 tunni jooksul KZEN kaubeldud madalaim $ 0.000506 ja kõrgeim $ 0.00051 näitab aktiivset turu volatiivsust. KZENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2235280266015622 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000502542103236285.
Lüliajalise tootluse osas on KZEN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kaizen Finance (KZEN) – turuteave
No.2657
$ 218.67K
$ 218.67K$ 218.67K
$ 20.44K
$ 20.44K$ 20.44K
$ 510.00K
$ 510.00K$ 510.00K
428.76M
428.76M 428.76M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Kaizen Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 218.67K$ 20.44K 24 tunnise kauplemismahuga. KZEN ringlev varu on 428.76M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Kaizen Finance (KZEN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kaizen Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000025
-4.68%
60 päeva
$ -0.000023
-4.32%
90 päeva
$ -0.000027
-5.03%
Kaizen Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris KZEN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kaizen Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000025 (-4.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kaizen Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KZEN $ -0.000023 (-4.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kaizen Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000027 (-5.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kaizen Finance (KZEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!
Kaizen Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kaizen Finance (KZEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kaizen Finance (KZEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kaizen Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kaizen Finance (KZEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KZEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
