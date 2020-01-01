Kaizen Finance (KZEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kaizen Finance (KZEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kaizen Finance (KZEN) teave Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! Ametlik veebisait: https://kaizen.finance Valge raamat: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU Ostke KZEN kohe!

Kaizen Finance (KZEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kaizen Finance (KZEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 217.38K $ 217.38K $ 217.38K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 428.76M $ 428.76M $ 428.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 507.00K $ 507.00K $ 507.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000502542103236285 $ 0.000502542103236285 $ 0.000502542103236285 Praegune hind: $ 0.000507 $ 0.000507 $ 0.000507 Lisateave Kaizen Finance (KZEN) hinna kohta

Kaizen Finance (KZEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kaizen Finance (KZEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KZEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KZEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KZEN tokeni tokenoomikat, avastage KZEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KZEN Kas olete huvitatud Kaizen Finance (KZEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KZEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KZEN MEXC-ist osta!

Kaizen Finance (KZEN) hinna ajalugu KZEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KZEN hinna ajalugu kohe!

KZEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KZEN võiks suunduda? Meie KZEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KZEN tokeni hinna ennustust kohe!

