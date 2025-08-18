Rohkem infot KMNO

KMNO Hinnainfo

KMNO Valge raamat

KMNO Ametlik veebisait

KMNO Tokenoomika

KMNO Hinnaprognoos

KMNO Ajalugu

KMNO – ostujuhend

KMNO-usaldusraha valuutakonverter

KMNO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kamino logo

Kamino hind(KMNO)

1 KMNO/USD reaalajas hind:

$0.06165
$0.06165$0.06165
-2.06%1D
USD
Kamino (KMNO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:51:50 (UTC+8)

Kamino (KMNO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05971
$ 0.05971$ 0.05971
24 h madal
$ 0.06347
$ 0.06347$ 0.06347
24 h kõrge

$ 0.05971
$ 0.05971$ 0.05971

$ 0.06347
$ 0.06347$ 0.06347

$ 0.24778699299861312
$ 0.24778699299861312$ 0.24778699299861312

$ 0.019443669036248168
$ 0.019443669036248168$ 0.019443669036248168

-0.51%

-2.06%

+13.08%

+13.08%

Kamino (KMNO) reaalajas hind on $ 0.06161. Viimase 24 tunni jooksul KMNO kaubeldud madalaim $ 0.05971 ja kõrgeim $ 0.06347 näitab aktiivset turu volatiivsust. KMNOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24778699299861312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.019443669036248168.

Lüliajalise tootluse osas on KMNO muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -2.06% 24 tunni vältel +13.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kamino (KMNO) – turuteave

No.278

$ 157.95M
$ 157.95M$ 157.95M

$ 903.64K
$ 903.64K$ 903.64K

$ 616.10M
$ 616.10M$ 616.10M

2.56B
2.56B 2.56B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,963,406.995602
9,999,963,406.995602 9,999,963,406.995602

25.63%

SOL

Kamino praegune turukapitalisatsioon on $ 157.95M $ 903.64K 24 tunnise kauplemismahuga. KMNO ringlev varu on 2.56B, mille koguvaru on 9999963406.995602. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 616.10M.

Kamino (KMNO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kamino tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0012967-2.06%
30 päeva$ -0.00212-3.33%
60 päeva$ -0.00394-6.02%
90 päeva$ -0.00249-3.89%
Kamino Hinnamuutus täna

Täna registreeris KMNO muutuse $ -0.0012967 (-2.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kamino 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00212 (-3.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kamino 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KMNO $ -0.00394 (-6.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kamino 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00249 (-3.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kamino (KMNO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kamino hinnaajaloo lehte.

Mis on Kamino (KMNO)

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

Kamino on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kamino investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KMNO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kamino kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kamino ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kamino hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kamino (KMNO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kamino (KMNO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kamino nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kamino hinna ennustust kohe!

Kamino (KMNO) tokenoomika

Kamino (KMNO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KMNO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kamino (KMNO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kamino osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kamino osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KMNO kohalike valuutade suhtes

1 Kamino(KMNO)/VND
1,621.26715
1 Kamino(KMNO)/AUD
A$0.0942633
1 Kamino(KMNO)/GBP
0.0449753
1 Kamino(KMNO)/EUR
0.0523685
1 Kamino(KMNO)/USD
$0.06161
1 Kamino(KMNO)/MYR
RM0.2593781
1 Kamino(KMNO)/TRY
2.5130719
1 Kamino(KMNO)/JPY
¥9.05667
1 Kamino(KMNO)/ARS
ARS$79.9087861
1 Kamino(KMNO)/RUB
4.910317
1 Kamino(KMNO)/INR
5.3914911
1 Kamino(KMNO)/IDR
Rp993.7095383
1 Kamino(KMNO)/KRW
85.5688968
1 Kamino(KMNO)/PHP
3.4840455
1 Kamino(KMNO)/EGP
￡E.2.9726825
1 Kamino(KMNO)/BRL
R$0.332694
1 Kamino(KMNO)/CAD
C$0.0850218
1 Kamino(KMNO)/BDT
7.4819184
1 Kamino(KMNO)/NGN
94.4937214
1 Kamino(KMNO)/UAH
2.5389481
1 Kamino(KMNO)/VES
Bs8.31735
1 Kamino(KMNO)/CLP
$59.39204
1 Kamino(KMNO)/PKR
Rs17.4528808
1 Kamino(KMNO)/KZT
33.3562701
1 Kamino(KMNO)/THB
฿1.9949318
1 Kamino(KMNO)/TWD
NT$1.8501483
1 Kamino(KMNO)/AED
د.إ0.2261087
1 Kamino(KMNO)/CHF
Fr0.049288
1 Kamino(KMNO)/HKD
HK$0.4817902
1 Kamino(KMNO)/AMD
֏23.5510386
1 Kamino(KMNO)/MAD
.د.م0.5538739
1 Kamino(KMNO)/MXN
$1.1539553
1 Kamino(KMNO)/PLN
0.2236443
1 Kamino(KMNO)/RON
лв0.2661552
1 Kamino(KMNO)/SEK
kr0.5877594
1 Kamino(KMNO)/BGN
лв0.1028887
1 Kamino(KMNO)/HUF
Ft20.799536
1 Kamino(KMNO)/CZK
1.2888812
1 Kamino(KMNO)/KWD
د.ك0.01879105
1 Kamino(KMNO)/ILS
0.2076257
1 Kamino(KMNO)/NOK
kr0.6259576
1 Kamino(KMNO)/NZD
$0.1035048

Kamino ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kamino võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kamino ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kamino kohta

Kui palju on Kamino (KMNO) tänapäeval väärt?
Reaalajas KMNO hind USD on 0.06161 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KMNO/USD hind?
Praegune hind KMNO/USD on $ 0.06161. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kamino turukapitalisatsioon?
KMNO turukapitalisatsioon on $ 157.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KMNO ringlev varu?
KMNO ringlev varu on 2.56B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KMNO (ATH) hind?
KMNO saavutab ATH hinna summas 0.24778699299861312 USD.
Mis oli kõigi aegade KMNO madalaim (ATL) hind?
KMNO nägi ATL hinda summas 0.019443669036248168 USD.
Milline on KMNO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KMNO kauplemismaht on $ 903.64K USD.
Kas KMNO sel aastal kõrgemale ka suundub?
KMNO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KMNO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:51:50 (UTC+8)

Kamino (KMNO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KMNO/USD kalkulaator

Summa

KMNO
KMNO
USD
USD

1 KMNO = 0.06161 USD

Kauplemine: KMNO

KMNOUSDT
$0.06165
$0.06165$0.06165
-2.08%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu