Kamino (KMNO) teave Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite. Ametlik veebisait: https://app.kamino.finance/ Valge raamat: https://docs.kamino.finance/kamino-lend-litepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/KMNo3nJsBXfcpJTVhZcXLW7RmTwTt4GVFE7suUBo9sS Ostke KMNO kohe!

Kamino (KMNO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kamino (KMNO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 146.93M $ 146.93M $ 146.93M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 568.10M $ 568.10M $ 568.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.24913 $ 0.24913 $ 0.24913 Kõigi aegade madalaim: $ 0.019443669036248168 $ 0.019443669036248168 $ 0.019443669036248168 Praegune hind: $ 0.05681 $ 0.05681 $ 0.05681 Lisateave Kamino (KMNO) hinna kohta

Kamino (KMNO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kamino (KMNO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KMNO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KMNO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KMNO tokeni tokenoomikat, avastage KMNO tokeni reaalajas hinda!

Kamino (KMNO) hinna ajalugu KMNO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KMNO hinna ajalugu kohe!

KMNO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KMNO võiks suunduda? Meie KMNO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KMNO tokeni hinna ennustust kohe!

