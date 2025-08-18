Rohkem infot KFI

Klever Finance hind(KFI)

$0.6957
+7.52%1D
Klever Finance (KFI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:51:21 (UTC+8)

Klever Finance (KFI) hinna teave (USD)

$ 0.6326
24 h madal
$ 0.6957
24 h kõrge

$ 0.6326
$ 0.6957
$ 206.5141464750186
$ 0.30255480582300115
+0.12%

+7.52%

+52.53%

+52.53%

Klever Finance (KFI) reaalajas hind on $ 0.6957. Viimase 24 tunni jooksul KFI kaubeldud madalaim $ 0.6326 ja kõrgeim $ 0.6957 näitab aktiivset turu volatiivsust. KFI kõigi aegade kõrgeim hind on $ 206.5141464750186 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.30255480582300115.

Lüliajalise tootluse osas on KFI muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, +7.52% 24 tunni vältel +52.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Klever Finance (KFI) – turuteave

No.4399

$ 0.00
$ 56.35K
$ 14.61M
0.00
21,000,000
10,999,000
0.00%

KLV

Klever Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 56.35K 24 tunnise kauplemismahuga. KFI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10999000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.61M.

Klever Finance (KFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Klever Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.048658+7.52%
30 päeva$ +0.1967+39.41%
60 päeva$ +0.2642+61.22%
90 päeva$ +0.326+88.17%
Klever Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris KFI muutuse $ +0.048658 (+7.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Klever Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1967 (+39.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Klever Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KFI $ +0.2642 (+61.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Klever Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.326 (+88.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Klever Finance (KFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Klever Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Klever Finance (KFI)

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

Klever Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Klever Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Klever Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Klever Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Klever Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Klever Finance (KFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Klever Finance (KFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Klever Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Klever Finance hinna ennustust kohe!

Klever Finance (KFI) tokenoomika

Klever Finance (KFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Klever Finance (KFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Klever Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Klever Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KFI kohalike valuutade suhtes

1 Klever Finance(KFI)/VND
18,307.3455
1 Klever Finance(KFI)/AUD
A$1.064421
1 Klever Finance(KFI)/GBP
0.507861
1 Klever Finance(KFI)/EUR
0.591345
1 Klever Finance(KFI)/USD
$0.6957
1 Klever Finance(KFI)/MYR
RM2.928897
1 Klever Finance(KFI)/TRY
28.377603
1 Klever Finance(KFI)/JPY
¥102.2679
1 Klever Finance(KFI)/ARS
ARS$902.329857
1 Klever Finance(KFI)/RUB
55.44729
1 Klever Finance(KFI)/INR
60.880707
1 Klever Finance(KFI)/IDR
Rp11,220.966171
1 Klever Finance(KFI)/KRW
966.243816
1 Klever Finance(KFI)/PHP
39.341835
1 Klever Finance(KFI)/EGP
￡E.33.567525
1 Klever Finance(KFI)/BRL
R$3.75678
1 Klever Finance(KFI)/CAD
C$0.960066
1 Klever Finance(KFI)/BDT
84.485808
1 Klever Finance(KFI)/NGN
1,067.022918
1 Klever Finance(KFI)/UAH
28.669797
1 Klever Finance(KFI)/VES
Bs93.9195
1 Klever Finance(KFI)/CLP
$670.6548
1 Klever Finance(KFI)/PKR
Rs197.077896
1 Klever Finance(KFI)/KZT
376.658937
1 Klever Finance(KFI)/THB
฿22.526766
1 Klever Finance(KFI)/TWD
NT$20.891871
1 Klever Finance(KFI)/AED
د.إ2.553219
1 Klever Finance(KFI)/CHF
Fr0.55656
1 Klever Finance(KFI)/HKD
HK$5.440374
1 Klever Finance(KFI)/AMD
֏265.938282
1 Klever Finance(KFI)/MAD
.د.م6.254343
1 Klever Finance(KFI)/MXN
$13.030461
1 Klever Finance(KFI)/PLN
2.525391
1 Klever Finance(KFI)/RON
лв3.005424
1 Klever Finance(KFI)/SEK
kr6.636978
1 Klever Finance(KFI)/BGN
лв1.161819
1 Klever Finance(KFI)/HUF
Ft234.86832
1 Klever Finance(KFI)/CZK
14.554044
1 Klever Finance(KFI)/KWD
د.ك0.2121885
1 Klever Finance(KFI)/ILS
2.344509
1 Klever Finance(KFI)/NOK
kr7.068312
1 Klever Finance(KFI)/NZD
$1.168776

Klever Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Klever Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Klever Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Klever Finance kohta

Kui palju on Klever Finance (KFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KFI hind USD on 0.6957 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KFI/USD hind?
Praegune hind KFI/USD on $ 0.6957. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Klever Finance turukapitalisatsioon?
KFI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KFI ringlev varu?
KFI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KFI (ATH) hind?
KFI saavutab ATH hinna summas 206.5141464750186 USD.
Mis oli kõigi aegade KFI madalaim (ATL) hind?
KFI nägi ATL hinda summas 0.30255480582300115 USD.
Milline on KFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KFI kauplemismaht on $ 56.35K USD.
Kas KFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KFI hinna ennustust.
2025-08-18 03:51:21 (UTC+8)

Klever Finance (KFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

