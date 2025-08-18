Klever Finance (KFI) reaalajas hind on $ 0.6957. Viimase 24 tunni jooksul KFI kaubeldud madalaim $ 0.6326 ja kõrgeim $ 0.6957 näitab aktiivset turu volatiivsust. KFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 206.5141464750186 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.30255480582300115.
Lüliajalise tootluse osas on KFI muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, +7.52% 24 tunni vältel +52.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Klever Finance (KFI) – turuteave
Klever Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 56.35K 24 tunnise kauplemismahuga. KFI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10999000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.61M.
Klever Finance (KFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Klever Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.048658
+7.52%
30 päeva
$ +0.1967
+39.41%
60 päeva
$ +0.2642
+61.22%
90 päeva
$ +0.326
+88.17%
Klever Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris KFI muutuse $ +0.048658 (+7.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Klever Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1967 (+39.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Klever Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KFI $ +0.2642 (+61.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Klever Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.326 (+88.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.
Klever Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Klever Finance (KFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Klever Finance (KFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Klever Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Klever Finance (KFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
