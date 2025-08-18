Mis on Klever Finance (KFI)

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

Klever Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Klever Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida KFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Klever Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Klever Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Klever Finance (KFI) tokenoomika

Klever Finance (KFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Klever Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Klever Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Klever Finance kohta Kui palju on Klever Finance (KFI) tänapäeval väärt? Reaalajas KFI hind USD on 0.6957 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KFI/USD hind? $ 0.6957 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Klever Finance turukapitalisatsioon? KFI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KFI ringlev varu? KFI ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KFI (ATH) hind? KFI saavutab ATH hinna summas 206.5141464750186 USD . Mis oli kõigi aegade KFI madalaim (ATL) hind? KFI nägi ATL hinda summas 0.30255480582300115 USD . Milline on KFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KFI kauplemismaht on $ 56.35K USD . Kas KFI sel aastal kõrgemale ka suundub? KFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KFI hinna ennustust

