Klever Finance (KFI) teave Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system. Ametlik veebisait: https://klever.org/ Valge raamat: https://docs.klever.finance/ Plokiahela Explorer: https://kleverscan.org/asset/KFI Ostke KFI kohe!

Klever Finance (KFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Klever Finance (KFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.97M $ 14.97M $ 14.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 Praegune hind: $ 0.7129 $ 0.7129 $ 0.7129 Lisateave Klever Finance (KFI) hinna kohta

Klever Finance (KFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Klever Finance (KFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KFI tokeni tokenoomikat, avastage KFI tokeni reaalajas hinda!

Klever Finance (KFI) hinna ajalugu KFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KFI hinna ajalugu kohe!

KFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KFI võiks suunduda? Meie KFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KFI tokeni hinna ennustust kohe!

