Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana's primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network. Ametlik veebisait: https://jup.ag/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN

Jupiter (JUP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Turukapital: $ 1.50B Koguvaru: $ 7.00B Ringlev varu: $ 3.06B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.43B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.8456 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3063747642827529 Praegune hind: $ 0.4894

Jupiter (JUP) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas JUP tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview Jupiter (JUP) is the governance token for the Jupiter Exchange ecosystem on Solana. The maximum supply is 10 billion JUP. The token is designed to facilitate governance, incentivize participation, and support ecosystem growth. Issuance Mechanism Total Supply: 10,000,000,000 JUP were minted at genesis.

10,000,000,000 JUP were minted at genesis. Initial Distribution: Tokens were split equally between team and community wallets. Allocation Mechanism Allocation Category Amount (JUP) % of Total Supply Vesting/Locking Details Team Members 2,000,000,000 20% Vests over 2 years after a 1-year cliff Strategic Reserve 2,000,000,000 20% Locked for at least 1 year; 6 months' notice before any liquidity event Liquidity Provision 1,000,000,000 10% 250M JUP used in launch pool, locked for 7 days during initial sale Airdrops (4 rounds) 4,000,000,000 40% No disclosed vesting schedule Contributors & Grants 1,000,000,000 10% No disclosed vesting schedule Launch Pool: 250 million JUP (2.5%) allocated to a single-sided USDC-JUP DLMM pool for the initial sale, locked for 7 days.

250 million JUP (2.5%) allocated to a single-sided USDC-JUP DLMM pool for the initial sale, locked for 7 days. Airdrop: The first airdrop targeted users who interacted with Jupiter before November 2023. Future airdrops are planned for "Jupuary" (January). Usage and Incentive Mechanism Governance: JUP is intended for voting on ecosystem decisions (e.g., launchpad projects, disputes, grants). As of early 2024, full governance functionality was not yet operational.

JUP is intended for voting on ecosystem decisions (e.g., launchpad projects, disputes, grants). As of early 2024, full governance functionality was not yet operational. Staking & Rewards: Users can lock JUP to receive voting power and participate in DAO governance. Active Staking Rewards (ASR) are distributed quarterly, sourced from platform and launchpad fees. Rewards are proportional to voting power, not voting outcome.

Users can lock JUP to receive voting power and participate in DAO governance. Active Staking Rewards (ASR) are distributed quarterly, sourced from platform and launchpad fees. Rewards are proportional to voting power, not voting outcome. Liquidity Provision: JUP is used in liquidity pools, especially during the launch phase, to bootstrap trading and price discovery.

JUP is used in liquidity pools, especially during the launch phase, to bootstrap trading and price discovery. Platform Fees: Jupiter itself does not charge protocol fees, but integrators can set platform fees on swaps. These fees are collected in the output or input token, depending on swap mode. Locking and Unlocking Mechanism Team Allocation: 1-year cliff, then vests over 2 years.

1-year cliff, then vests over 2 years. Strategic Reserve: Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event.

Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event. Launch Pool: Tokens locked for 7 days during the initial sale.

Tokens locked for 7 days during the initial sale. Airdrops & Grants: No public vesting or locking schedule disclosed. Unlocking Time Team: Unlocks begin after 1 year, then linear vesting over 2 years.

Unlocks begin after 1 year, then linear vesting over 2 years. Strategic Reserve: No unlock before 1 year; any unlock requires 6 months' advance notice.

No unlock before 1 year; any unlock requires 6 months' advance notice. Launch Pool: Unlocked after 7 days from the start of the sale.

Unlocked after 7 days from the start of the sale. Community Allocations: No specific unlock schedule disclosed. Summary Table Mechanism Details Issuance 10B JUP minted at genesis Allocation 50% Team/Strategic, 50% Community (Airdrops, Grants, Liquidity) Usage Governance, staking rewards, liquidity, platform fee integration Incentives Staking rewards (ASR), airdrops, launchpad participation Locking Team: 1-year cliff + 2-year vest; Strategic: 1-year lock + 6 months' notice; others N/A Unlocking Team: after 1 year; Strategic: after 1 year + notice; Launch pool: after 7 days Additional Notes No protocol fees are charged by Jupiter, but integrators can set their own.

are charged by Jupiter, but integrators can set their own. DAO and governance are evolving, with staking and voting mechanisms being rolled out.

are evolving, with staking and voting mechanisms being rolled out. Transparency: Some allocations (e.g., airdrops, grants) lack detailed public vesting schedules. For further details, see Jupiter's official documentation and governance portal.

Jupiter (JUP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jupiter (JUP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JUP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JUP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JUP tokeni tokenoomikat, avastage JUP tokeni reaalajas hinda!

Jupiter (JUP) hinna ajalugu JUP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

JUP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JUP võiks suunduda? Meie JUP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

