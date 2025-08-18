Rohkem infot JUP

Jupiter hind(JUP)

$0.5257
-0.54%1D
Jupiter (JUP) reaalajas hinnagraafik
Jupiter (JUP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5112
24 h madal
$ 0.5303
24 h kõrge

+0.70%

-0.54%

+0.42%

+0.42%

Jupiter (JUP) reaalajas hind on $ 0.5257. Viimase 24 tunni jooksul JUP kaubeldud madalaim $ 0.5112 ja kõrgeim $ 0.5303 näitab aktiivset turu volatiivsust. JUPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0433053112987576 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3063747642827529.

Lüliajalise tootluse osas on JUP muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +0.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jupiter (JUP) – turuteave

No.61

$ 1.61B
$ 869.41K
$ 3.68B
3.06B
7,000,000,000
6,999,203,353.88221
43.68%

0.03%

SOL

Jupiter praegune turukapitalisatsioon on $ 1.61B $ 869.41K 24 tunnise kauplemismahuga. JUP ringlev varu on 3.06B, mille koguvaru on 6999203353.88221. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.68B.

Jupiter (JUP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Jupiter tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002854-0.54%
30 päeva$ -0.0149-2.76%
60 päeva$ +0.1321+33.56%
90 päeva$ +0.0381+7.81%
Jupiter Hinnamuutus täna

Täna registreeris JUP muutuse $ -0.002854 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Jupiter 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0149 (-2.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Jupiter 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JUP $ +0.1321 (+33.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Jupiter 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0381 (+7.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Jupiter (JUP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Jupiter hinnaajaloo lehte.

Mis on Jupiter (JUP)

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Jupiter on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Jupiter investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JUP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Jupiter kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Jupiter ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Jupiter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jupiter (JUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jupiter (JUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jupiter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jupiter hinna ennustust kohe!

Jupiter (JUP) tokenoomika

Jupiter (JUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Jupiter (JUP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Jupiter osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Jupiter osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JUP kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Jupiter võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Jupiter ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jupiter kohta

Kui palju on Jupiter (JUP) tänapäeval väärt?
Reaalajas JUP hind USD on 0.5257 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JUP/USD hind?
Praegune hind JUP/USD on $ 0.5257. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jupiter turukapitalisatsioon?
JUP turukapitalisatsioon on $ 1.61B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JUP ringlev varu?
JUP ringlev varu on 3.06B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUP (ATH) hind?
JUP saavutab ATH hinna summas 2.0433053112987576 USD.
Mis oli kõigi aegade JUP madalaim (ATL) hind?
JUP nägi ATL hinda summas 0.3063747642827529 USD.
Milline on JUP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JUP kauplemismaht on $ 869.41K USD.
Kas JUP sel aastal kõrgemale ka suundub?
JUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUP hinna ennustust.
Jupiter (JUP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

