Jupiter (JUP) reaalajas hind on $ 0.5257. Viimase 24 tunni jooksul JUP kaubeldud madalaim $ 0.5112 ja kõrgeim $ 0.5303 näitab aktiivset turu volatiivsust. JUPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0433053112987576 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3063747642827529.
Lüliajalise tootluse osas on JUP muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +0.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Jupiter (JUP) – turuteave
No.61
$ 1.61B
$ 1.61B$ 1.61B
$ 869.41K
$ 869.41K$ 869.41K
$ 3.68B
$ 3.68B$ 3.68B
3.06B
3.06B 3.06B
7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000
6,999,203,353.88221
6,999,203,353.88221 6,999,203,353.88221
43.68%
0.03%
SOL
Jupiter praegune turukapitalisatsioon on $ 1.61B$ 869.41K 24 tunnise kauplemismahuga. JUP ringlev varu on 3.06B, mille koguvaru on 6999203353.88221. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.68B.
Jupiter (JUP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Jupiter tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.002854
-0.54%
30 päeva
$ -0.0149
-2.76%
60 päeva
$ +0.1321
+33.56%
90 päeva
$ +0.0381
+7.81%
Jupiter Hinnamuutus täna
Täna registreeris JUP muutuse $ -0.002854 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Jupiter 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0149 (-2.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Jupiter 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JUP $ +0.1321 (+33.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Jupiter 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0381 (+7.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Jupiter (JUP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.
Jupiter on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Jupiter investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida JUP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Jupiter kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Jupiter ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Jupiter hinna ennustus (USD)
Kui palju on Jupiter (JUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jupiter (JUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jupiter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Jupiter (JUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Jupiter (JUP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Jupiter osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Jupiter osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.