1 JASMY/USD reaalajas hind:

$0.016458
-3.00%1D
USD
Jasmy (JASMY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:00:40 (UTC+8)

Jasmy (JASMY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01636
24 h madal
$ 0.017058
24 h kõrge

$ 0.01636
$ 0.017058
$ 4.99431527
$ 0.002747024523852261
-0.01%

-3.00%

+0.35%

+0.35%

Jasmy (JASMY) reaalajas hind on $ 0.016463. Viimase 24 tunni jooksul JASMY kaubeldud madalaim $ 0.01636 ja kõrgeim $ 0.017058 näitab aktiivset turu volatiivsust. JASMYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.99431527 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002747024523852261.

Lüliajalise tootluse osas on JASMY muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -3.00% 24 tunni vältel +0.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jasmy (JASMY) – turuteave

No.94

$ 814.01M
$ 1.98M
$ 823.15M
49.44B
50,000,000,000
50,000,000,000
98.88%

0.02%

ETH

Jasmy praegune turukapitalisatsioon on $ 814.01M $ 1.98M 24 tunnise kauplemismahuga. JASMY ringlev varu on 49.44B, mille koguvaru on 50000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 823.15M.

Jasmy (JASMY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Jasmy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00050901-3.00%
30 päeva$ -0.000246-1.48%
60 päeva$ +0.003585+27.83%
90 päeva$ -0.001341-7.54%
Jasmy Hinnamuutus täna

Täna registreeris JASMY muutuse $ -0.00050901 (-3.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Jasmy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000246 (-1.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Jasmy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JASMY $ +0.003585 (+27.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Jasmy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001341 (-7.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Jasmy (JASMY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Jasmy hinnaajaloo lehte.

Mis on Jasmy (JASMY)

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

Jasmy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Jasmy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JASMY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Jasmy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Jasmy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Jasmy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jasmy (JASMY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jasmy (JASMY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jasmy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jasmy hinna ennustust kohe!

Jasmy (JASMY) tokenoomika

Jasmy (JASMY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JASMY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Jasmy (JASMY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Jasmy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Jasmy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JASMY kohalike valuutade suhtes

1 Jasmy(JASMY)/VND
433.223845
1 Jasmy(JASMY)/AUD
A$0.02518839
1 Jasmy(JASMY)/GBP
0.01201799
1 Jasmy(JASMY)/EUR
0.01399355
1 Jasmy(JASMY)/USD
$0.016463
1 Jasmy(JASMY)/MYR
RM0.06930923
1 Jasmy(JASMY)/TRY
0.67251355
1 Jasmy(JASMY)/JPY
¥2.420061
1 Jasmy(JASMY)/ARS
ARS$21.32501779
1 Jasmy(JASMY)/RUB
1.31111332
1 Jasmy(JASMY)/INR
1.44067713
1 Jasmy(JASMY)/IDR
Rp265.53222089
1 Jasmy(JASMY)/KRW
22.86513144
1 Jasmy(JASMY)/PHP
0.93098265
1 Jasmy(JASMY)/EGP
￡E.0.79384586
1 Jasmy(JASMY)/BRL
R$0.0889002
1 Jasmy(JASMY)/CAD
C$0.02271894
1 Jasmy(JASMY)/BDT
1.99926672
1 Jasmy(JASMY)/NGN
25.24996162
1 Jasmy(JASMY)/UAH
0.67844023
1 Jasmy(JASMY)/VES
Bs2.222505
1 Jasmy(JASMY)/CLP
$15.870332
1 Jasmy(JASMY)/PKR
Rs4.66363864
1 Jasmy(JASMY)/KZT
8.91323283
1 Jasmy(JASMY)/THB
฿0.53274268
1 Jasmy(JASMY)/TWD
NT$0.49438389
1 Jasmy(JASMY)/AED
د.إ0.06041921
1 Jasmy(JASMY)/CHF
Fr0.0131704
1 Jasmy(JASMY)/HKD
HK$0.12874066
1 Jasmy(JASMY)/AMD
֏6.29314638
1 Jasmy(JASMY)/MAD
.د.م0.14800237
1 Jasmy(JASMY)/MXN
$0.30818736
1 Jasmy(JASMY)/PLN
0.05976069
1 Jasmy(JASMY)/RON
лв0.07112016
1 Jasmy(JASMY)/SEK
kr0.15689239
1 Jasmy(JASMY)/BGN
лв0.02749321
1 Jasmy(JASMY)/HUF
Ft5.55428694
1 Jasmy(JASMY)/CZK
0.34391207
1 Jasmy(JASMY)/KWD
د.ك0.005021215
1 Jasmy(JASMY)/ILS
0.05548031
1 Jasmy(JASMY)/NOK
kr0.16726408
1 Jasmy(JASMY)/NZD
$0.02765784

Jasmy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Jasmy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Jasmy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jasmy kohta

Kui palju on Jasmy (JASMY) tänapäeval väärt?
Reaalajas JASMY hind USD on 0.016463 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JASMY/USD hind?
Praegune hind JASMY/USD on $ 0.016463. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jasmy turukapitalisatsioon?
JASMY turukapitalisatsioon on $ 814.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JASMY ringlev varu?
JASMY ringlev varu on 49.44B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JASMY (ATH) hind?
JASMY saavutab ATH hinna summas 4.99431527 USD.
Mis oli kõigi aegade JASMY madalaim (ATL) hind?
JASMY nägi ATL hinda summas 0.002747024523852261 USD.
Milline on JASMY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JASMY kauplemismaht on $ 1.98M USD.
Kas JASMY sel aastal kõrgemale ka suundub?
JASMY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JASMY hinna ennustust.
Jasmy (JASMY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

