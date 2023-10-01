Jasmy (JASMY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jasmy (JASMY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jasmy (JASMY) teave Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology. Ametlik veebisait: https://www.jasmy.co.jp/en_company.html Valge raamat: https://www.jasmy.co.jp/images/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC Ostke JASMY kohe!

Jasmy (JASMY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jasmy (JASMY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 762.79M $ 762.79M $ 762.79M Koguvaru: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ringlev varu: $ 49.44B $ 49.44B $ 49.44B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 771.35M $ 771.35M $ 771.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.00262 $ 5.00262 $ 5.00262 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002747024523852261 $ 0.002747024523852261 $ 0.002747024523852261 Praegune hind: $ 0.015427 $ 0.015427 $ 0.015427 Lisateave Jasmy (JASMY) hinna kohta

Jasmy (JASMY) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas JASMY tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview JasmyCoin (JASMY) is an ERC-20 token on Ethereum with a maximum supply of 50 billion tokens. The project aims to power an IoT data platform, but as of August 2024, the ecosystem is not yet operational, and the token's primary utility is for payment, investment, and trading on exchanges. Issuance Mechanism Total Supply: 50,000,000,000 JASMY (fixed, no inflation).

50,000,000,000 JASMY (fixed, no inflation). Token Standard: ERC-20 on Ethereum. Allocation Mechanism The most recent and verifiable allocation (from project documentation and Medium posts) is as follows: Allocation Category Amount (JASMY) % of Max Supply Unlock/Distribution Details Ecosystem 24,000,000,000 48.00% Locked, distributed as business grows (instant unlock at allocation, but gradual use) Funds & Institutional Investors 13,500,000,000 27.00% Locked, distributed linearly/daily from Oct 2021 to Sep 2023 Contributors & Communities 10,000,000,000 20.00% Fully unlocked at token genesis (Oct 2021) Incentive Fund 2,500,000,000 5.00% Cliff unlock, fully unlocked on Oct 1, 2023 if milestones achieved (details not disclosed) Usage and Incentive Mechanism Planned Utility: Pay service fees on the Jasmy platform. Purchase access to data in Personal Data Lockers (PDLs). Medium of exchange for products/services on partner platforms.

Current Utility (as of Aug 2024): No active platform utility; only used for payments, investment, and trading. No evidence of active staking, liquidity mining, or user rewards. No claims on capital, voting rights, or profit-sharing for holders.

Locking and Unlocking Mechanism Allocation Category Unlock Mechanism Unlock Schedule/Details Ecosystem Instant (locked for use) Tokens available from Oct 2021, distributed as business grows (no fixed schedule) Funds & Institutional Investors Linear (daily) Unlocked daily from Oct 2021 to Sep 2023 Contributors & Communities Instant Fully unlocked at token genesis (Oct 2021) Incentive Fund Cliff Fully unlocked on Oct 1, 2023, if milestones achieved (milestones not publicly listed) Unlocking Timeframes: Most major unlocks completed by late 2023. As of August 2024, the vast majority of tokens are unlocked and in circulation.

Staking was announced for BEP-20 JASMY on BNB Smart Chain, but no evidence of an active program as of August 2024. Concentration: As of August 2024, the top 10 wallets hold ~35.89% of the supply, with some large exchange wallets among them. Summary Table Category Amount (JASMY) % of Supply Unlock Mechanism Unlock Period/Status Ecosystem 24,000,000,000 48.00% Instant/Locked As business grows (since Oct 2021) Funds & Institutional Investors 13,500,000,000 27.00% Linear/Daily Oct 2021 – Sep 2023 (completed) Contributors & Communities 10,000,000,000 20.00% Instant Fully unlocked (Oct 2021) Incentive Fund 2,500,000,000 5.00% Cliff Fully unlocked (Oct 2023, if milestones met) Limitations and Transparency There have been multiple versions of allocation plans in whitepapers and Medium posts; the above reflects the most recent and verifiable data.

Some details, such as the specific milestones for the Incentive Fund unlock, have not been publicly disclosed.

No evidence of ongoing or future scheduled unlocks as of August 2024. In summary: JasmyCoin's token economics are characterized by a fixed supply, major unlocks completed by 2023, and a current lack of active platform utility or incentive mechanisms. Most tokens are now liquid, with a significant portion held by large wallets and exchanges.

Jasmy (JASMY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jasmy (JASMY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JASMY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JASMY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JASMY tokeni tokenoomikat, avastage JASMY tokeni reaalajas hinda!

Jasmy (JASMY) hinna ajalugu JASMY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JASMY hinna ajalugu kohe!

JASMY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JASMY võiks suunduda? Meie JASMY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JASMY tokeni hinna ennustust kohe!

