Alaya AI (AGT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alaya AI (AGT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Alaya AI (AGT) teave Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Ametlik veebisait: https://www.aialaya.io/#/ Valge raamat: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Ostke AGT kohe!

Alaya AI (AGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alaya AI (AGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.27M $ 26.27M $ 26.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.038701 $ 0.038701 $ 0.038701 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004422784568202473 $ 0.004422784568202473 $ 0.004422784568202473 Praegune hind: $ 0.005253 $ 0.005253 $ 0.005253 Lisateave Alaya AI (AGT) hinna kohta

Alaya AI (AGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alaya AI (AGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGT tokeni tokenoomikat, avastage AGT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AGT Kas olete huvitatud Alaya AI (AGT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AGT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AGT MEXC-ist osta!

Alaya AI (AGT) hinna ajalugu AGT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AGT hinna ajalugu kohe!

AGT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGT võiks suunduda? Meie AGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGT tokeni hinna ennustust kohe!

