Ispolink Token (ISP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ispolink Token (ISP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Ispolink Token (ISP) teave Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Ametlik veebisait: https://ispolink.com/ Valge raamat: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 Ostke ISP kohe!

Ispolink Token (ISP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ispolink Token (ISP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 7.81B $ 7.81B $ 7.81B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 Praegune hind: $ 0.0003416 $ 0.0003416 $ 0.0003416 Lisateave Ispolink Token (ISP) hinna kohta

Ispolink Token (ISP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ispolink Token (ISP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ISP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ISP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ISP tokeni tokenoomikat, avastage ISP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ISP Kas olete huvitatud Ispolink Token (ISP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ISP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ISP MEXC-ist osta!

Ispolink Token (ISP) hinna ajalugu ISP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ISP hinna ajalugu kohe!

ISP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ISP võiks suunduda? Meie ISP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ISP tokeni hinna ennustust kohe!

