Rohkem infot ISP

ISP Hinnainfo

ISP Valge raamat

ISP Ametlik veebisait

ISP Tokenoomika

ISP Hinnaprognoos

ISP Ajalugu

ISP – ostujuhend

ISP-usaldusraha valuutakonverter

ISP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ispolink Token logo

Ispolink Token hind(ISP)

1 ISP/USD reaalajas hind:

$0.0003897
$0.0003897$0.0003897
+0.33%1D
USD
Ispolink Token (ISP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:19:20 (UTC+8)

Ispolink Token (ISP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003563
$ 0.0003563$ 0.0003563
24 h madal
$ 0.0003942
$ 0.0003942$ 0.0003942
24 h kõrge

$ 0.0003563
$ 0.0003563$ 0.0003563

$ 0.0003942
$ 0.0003942$ 0.0003942

$ 0.018843901638805196
$ 0.018843901638805196$ 0.018843901638805196

$ 0.000272950122589025
$ 0.000272950122589025$ 0.000272950122589025

+0.77%

+0.33%

+1.58%

+1.58%

Ispolink Token (ISP) reaalajas hind on $ 0.0003899. Viimase 24 tunni jooksul ISP kaubeldud madalaim $ 0.0003563 ja kõrgeim $ 0.0003942 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.018843901638805196 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000272950122589025.

Lüliajalise tootluse osas on ISP muutunud +0.77% viimase tunni jooksul, +0.33% 24 tunni vältel +1.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ispolink Token (ISP) – turuteave

No.1700

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

$ 105.84K
$ 105.84K$ 105.84K

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

7.81B
7.81B 7.81B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Ispolink Token praegune turukapitalisatsioon on $ 3.05M $ 105.84K 24 tunnise kauplemismahuga. ISP ringlev varu on 7.81B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Ispolink Token (ISP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ispolink Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000001282+0.33%
30 päeva$ +0.0000164+4.39%
60 päeva$ +0.0000783+25.12%
90 päeva$ -0.0001351-25.74%
Ispolink Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris ISP muutuse $ +0.000001282 (+0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ispolink Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000164 (+4.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ispolink Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ISP $ +0.0000783 (+25.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ispolink Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001351 (-25.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ispolink Token (ISP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ispolink Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Ispolink Token (ISP)

Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.

Ispolink Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ispolink Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ISP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ispolink Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ispolink Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ispolink Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ispolink Token (ISP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ispolink Token (ISP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ispolink Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ispolink Token hinna ennustust kohe!

Ispolink Token (ISP) tokenoomika

Ispolink Token (ISP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ispolink Token (ISP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ispolink Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ispolink Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ISP kohalike valuutade suhtes

1 Ispolink Token(ISP)/VND
10.2602185
1 Ispolink Token(ISP)/AUD
A$0.000592648
1 Ispolink Token(ISP)/GBP
0.000284627
1 Ispolink Token(ISP)/EUR
0.000331415
1 Ispolink Token(ISP)/USD
$0.0003899
1 Ispolink Token(ISP)/MYR
RM0.001641479
1 Ispolink Token(ISP)/TRY
0.015904021
1 Ispolink Token(ISP)/JPY
¥0.0573153
1 Ispolink Token(ISP)/ARS
ARS$0.505704199
1 Ispolink Token(ISP)/RUB
0.031078929
1 Ispolink Token(ISP)/INR
0.034120149
1 Ispolink Token(ISP)/IDR
Rp6.288708797
1 Ispolink Token(ISP)/KRW
0.541524312
1 Ispolink Token(ISP)/PHP
0.022048845
1 Ispolink Token(ISP)/EGP
￡E.0.018816574
1 Ispolink Token(ISP)/BRL
R$0.00210546
1 Ispolink Token(ISP)/CAD
C$0.000538062
1 Ispolink Token(ISP)/BDT
0.047349456
1 Ispolink Token(ISP)/NGN
0.598005226
1 Ispolink Token(ISP)/UAH
0.016067779
1 Ispolink Token(ISP)/VES
Bs0.0526365
1 Ispolink Token(ISP)/CLP
$0.3758636
1 Ispolink Token(ISP)/PKR
Rs0.110450872
1 Ispolink Token(ISP)/KZT
0.211095759
1 Ispolink Token(ISP)/THB
฿0.012628861
1 Ispolink Token(ISP)/TWD
NT$0.011708697
1 Ispolink Token(ISP)/AED
د.إ0.001430933
1 Ispolink Token(ISP)/CHF
Fr0.00031192
1 Ispolink Token(ISP)/HKD
HK$0.003049018
1 Ispolink Token(ISP)/AMD
֏0.149043174
1 Ispolink Token(ISP)/MAD
.د.م0.003505201
1 Ispolink Token(ISP)/MXN
$0.007357413
1 Ispolink Token(ISP)/PLN
0.001419236
1 Ispolink Token(ISP)/RON
лв0.001684368
1 Ispolink Token(ISP)/SEK
kr0.003723545
1 Ispolink Token(ISP)/BGN
лв0.000651133
1 Ispolink Token(ISP)/HUF
Ft0.13163024
1 Ispolink Token(ISP)/CZK
0.00814891
1 Ispolink Token(ISP)/KWD
د.ك0.0001189195
1 Ispolink Token(ISP)/ILS
0.001313963
1 Ispolink Token(ISP)/NOK
kr0.003973081
1 Ispolink Token(ISP)/NZD
$0.000655032

Ispolink Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ispolink Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ispolink Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ispolink Token kohta

Kui palju on Ispolink Token (ISP) tänapäeval väärt?
Reaalajas ISP hind USD on 0.0003899 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ISP/USD hind?
Praegune hind ISP/USD on $ 0.0003899. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ispolink Token turukapitalisatsioon?
ISP turukapitalisatsioon on $ 3.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ISP ringlev varu?
ISP ringlev varu on 7.81B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISP (ATH) hind?
ISP saavutab ATH hinna summas 0.018843901638805196 USD.
Mis oli kõigi aegade ISP madalaim (ATL) hind?
ISP nägi ATL hinda summas 0.000272950122589025 USD.
Milline on ISP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ISP kauplemismaht on $ 105.84K USD.
Kas ISP sel aastal kõrgemale ka suundub?
ISP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:19:20 (UTC+8)

Ispolink Token (ISP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ISP/USD kalkulaator

Summa

ISP
ISP
USD
USD

1 ISP = 0.0003899 USD

Kauplemine: ISP

ISPUSDT
$0.0003897
$0.0003897$0.0003897
+0.36%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu