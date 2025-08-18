Ispolink Token (ISP) reaalajas hind on $ 0.0003899. Viimase 24 tunni jooksul ISP kaubeldud madalaim $ 0.0003563 ja kõrgeim $ 0.0003942 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.018843901638805196 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000272950122589025.
Lüliajalise tootluse osas on ISP muutunud +0.77% viimase tunni jooksul, +0.33% 24 tunni vältel +1.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ispolink Token (ISP) – turuteave
No.1700
$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M
$ 105.84K
$ 105.84K$ 105.84K
$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M
7.81B
7.81B 7.81B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
ETH
Ispolink Token praegune turukapitalisatsioon on $ 3.05M$ 105.84K 24 tunnise kauplemismahuga. ISP ringlev varu on 7.81B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Ispolink Token (ISP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ispolink Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000001282
+0.33%
30 päeva
$ +0.0000164
+4.39%
60 päeva
$ +0.0000783
+25.12%
90 päeva
$ -0.0001351
-25.74%
Ispolink Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris ISP muutuse $ +0.000001282 (+0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ispolink Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000164 (+4.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ispolink Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ISP $ +0.0000783 (+25.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ispolink Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001351 (-25.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ispolink Token (ISP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.
Ispolink Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ispolink Token (ISP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ispolink Token (ISP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ispolink Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ispolink Token (ISP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.