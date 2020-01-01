Story (IP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Story (IP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Story (IP) teave Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol. Ametlik veebisait: https://www.story.foundation/ Valge raamat: https://www.story.foundation/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://www.storyscan.xyz/ Ostke IP kohe!

Story (IP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Story (IP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B Koguvaru: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Ringlev varu: $ 303.44M $ 303.44M $ 303.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.64B $ 5.64B $ 5.64B Kõigi aegade kõrgeim: $ 9 $ 9 $ 9 Kõigi aegade madalaim: $ 1 $ 1 $ 1 Praegune hind: $ 5.575 $ 5.575 $ 5.575 Lisateave Story (IP) hinna kohta

Story (IP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Story (IP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IP tokeni tokenoomikat, avastage IP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IP Kas olete huvitatud Story (IP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas IP MEXC-ist osta!

Story (IP) hinna ajalugu IP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IP hinna ajalugu kohe!

IP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IP võiks suunduda? Meie IP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IP tokeni hinna ennustust kohe!

