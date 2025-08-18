Mis on Story (IP)

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Story (IP) tokenoomika

Story (IP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Story kohta Kui palju on Story (IP) tänapäeval väärt? Reaalajas IP hind USD on 5.801 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IP/USD hind? $ 5.801 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Story turukapitalisatsioon? IP turukapitalisatsioon on $ 1.76B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IP ringlev varu? IP ringlev varu on 303.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IP (ATH) hind? IP saavutab ATH hinna summas 7.326959735295318 USD . Mis oli kõigi aegade IP madalaim (ATL) hind? IP nägi ATL hinda summas 1 USD . Milline on IP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IP kauplemismaht on $ 2.03M USD . Kas IP sel aastal kõrgemale ka suundub? IP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IP hinna ennustust

