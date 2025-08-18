Rohkem infot IP

Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:37:58 (UTC+8)

Story (IP) hinna teave (USD)

Story (IP) reaalajas hind on $ 5.801. Viimase 24 tunni jooksul IP kaubeldud madalaim $ 5.685 ja kõrgeim $ 5.919 näitab aktiivset turu volatiivsust. IPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.326959735295318 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.

Lüliajalise tootluse osas on IP muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel -14.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

No.56

$ 1.76B
$ 1.76B$ 1.76B

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

$ 5.87B
$ 5.87B$ 5.87B

303.23M
303.23M 303.23M

--
----

1,011,519,179
1,011,519,179 1,011,519,179

0.04%

STORY

Story praegune turukapitalisatsioon on $ 1.76B $ 2.03M 24 tunnise kauplemismahuga. IP ringlev varu on 303.23M, mille koguvaru on 1011519179. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Story (IP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Story tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.02974-0.51%
30 päeva$ +1.151+24.75%
60 päeva$ +3.135+117.59%
90 päeva$ +1.078+22.82%
Story Hinnamuutus täna

Täna registreeris IP muutuse $ -0.02974 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Story 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.151 (+24.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Story 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IP $ +3.135 (+117.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Story 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.078 (+22.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Story (IP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Story hinnaajaloo lehte.

Mis on Story (IP)

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Story on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Story investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Story kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Story ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Story hinna ennustus (USD)

Kui palju on Story (IP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Story (IP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Story nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Story hinna ennustust kohe!

Story (IP) tokenoomika

Story (IP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Story (IP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Story osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Story osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IP kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Story võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Story ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Story kohta

Kui palju on Story (IP) tänapäeval väärt?
Reaalajas IP hind USD on 5.801 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IP/USD hind?
Praegune hind IP/USD on $ 5.801. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Story turukapitalisatsioon?
IP turukapitalisatsioon on $ 1.76B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IP ringlev varu?
IP ringlev varu on 303.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IP (ATH) hind?
IP saavutab ATH hinna summas 7.326959735295318 USD.
Mis oli kõigi aegade IP madalaim (ATL) hind?
IP nägi ATL hinda summas 1 USD.
Milline on IP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IP kauplemismaht on $ 2.03M USD.
Kas IP sel aastal kõrgemale ka suundub?
IP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IP hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:37:58 (UTC+8)

Story (IP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

