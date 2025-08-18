Story (IP) reaalajas hind on $ 5.801. Viimase 24 tunni jooksul IP kaubeldud madalaim $ 5.685 ja kõrgeim $ 5.919 näitab aktiivset turu volatiivsust. IPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.326959735295318 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.
Lüliajalise tootluse osas on IP muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel -14.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Story (IP) – turuteave
No.56
$ 1.76B
$ 1.76B$ 1.76B
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
$ 5.87B
$ 5.87B$ 5.87B
303.23M
303.23M 303.23M
--
----
1,011,519,179
1,011,519,179 1,011,519,179
0.04%
STORY
Story praegune turukapitalisatsioon on $ 1.76B$ 2.03M 24 tunnise kauplemismahuga. IP ringlev varu on 303.23M, mille koguvaru on 1011519179. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Story (IP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Story tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.02974
-0.51%
30 päeva
$ +1.151
+24.75%
60 päeva
$ +3.135
+117.59%
90 päeva
$ +1.078
+22.82%
Story Hinnamuutus täna
Täna registreeris IP muutuse $ -0.02974 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Story 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.151 (+24.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Story 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IP $ +3.135 (+117.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Story 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.078 (+22.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Story (IP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.
Story on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Story investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Story kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Story ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Story hinna ennustus (USD)
Kui palju on Story (IP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Story (IP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Story nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Story (IP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Story (IP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Story osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Story osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.