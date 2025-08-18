IoTeX Network (IOTX) reaalajas hind on $ 0.02912. Viimase 24 tunni jooksul IOTX kaubeldud madalaim $ 0.02881 ja kõrgeim $ 0.02939 näitab aktiivset turu volatiivsust. IOTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2610923318933593 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00123909173461.
Lüliajalise tootluse osas on IOTX muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -0.47% 24 tunni vältel -1.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IoTeX Network (IOTX) – turuteave
No.175
$ 274.93M
$ 274.93M$ 274.93M
$ 187.21K
$ 187.21K$ 187.21K
$ 291.20M
$ 291.20M$ 291.20M
9.44B
9.44B 9.44B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,441,368,983
9,441,368,983 9,441,368,983
94.41%
2018-05-21 00:00:00
$ 0.007
$ 0.007$ 0.007
IOTX
IoTeX Network praegune turukapitalisatsioon on $ 274.93M$ 187.21K 24 tunnise kauplemismahuga. IOTX ringlev varu on 9.44B, mille koguvaru on 9441368983. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 291.20M.
IoTeX Network (IOTX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse IoTeX Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001376
-0.47%
30 päeva
$ +0.00571
+24.39%
60 päeva
$ +0.00646
+28.50%
90 päeva
$ +0.00867
+42.39%
IoTeX Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris IOTX muutuse $ -0.0001376 (-0.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
IoTeX Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00571 (+24.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
IoTeX Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IOTX $ +0.00646 (+28.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
IoTeX Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00867 (+42.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada IoTeX Network (IOTX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.
IoTeX Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IoTeX Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IOTX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse IoTeX Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IoTeX Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
IoTeX Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on IoTeX Network (IOTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IoTeX Network (IOTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IoTeX Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
IoTeX Network (IOTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IOTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
IoTeX Network (IOTX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas IoTeX Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IoTeX Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.