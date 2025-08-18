Mis on IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

Milline on praegune IOTX/USD hind? $ 0.02912 . Milline on IoTeX Network turukapitalisatsioon? IOTX turukapitalisatsioon on $ 274.93M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IOTX ringlev varu? IOTX ringlev varu on 9.44B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IOTX (ATH) hind? IOTX saavutab ATH hinna summas 0.2610923318933593 USD . Mis oli kõigi aegade IOTX madalaim (ATL) hind? IOTX nägi ATL hinda summas 0.00123909173461 USD . Milline on IOTX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IOTX kauplemismaht on $ 187.21K USD .

