IoTeX Network (IOTX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IoTeX Network (IOTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

IoTeX Network (IOTX) teave IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Ametlik veebisait: https://www.iotex.io/ Valge raamat: https://iotex.io/2.0 Plokiahela Explorer: https://iotexscan.io/ Ostke IOTX kohe!

IoTeX Network (IOTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IoTeX Network (IOTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 258.50M $ 258.50M $ 258.50M Koguvaru: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B Ringlev varu: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 273.80M $ 273.80M $ 273.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 Praegune hind: $ 0.02738 $ 0.02738 $ 0.02738 Lisateave IoTeX Network (IOTX) hinna kohta

IoTeX Network (IOTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IoTeX Network (IOTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IOTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IOTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IOTX tokeni tokenoomikat, avastage IOTX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IOTX Kas olete huvitatud IoTeX Network (IOTX) lisamisest oma portfooliosse?

IoTeX Network (IOTX) hinna ajalugu IOTX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IOTX hinna ajalugu kohe!

IOTX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IOTX võiks suunduda? Meie IOTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IOTX tokeni hinna ennustust kohe!

